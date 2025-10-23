Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

„Byly již také vyvozeny personální důsledky, ve funkci skončil primář příslušného oddělení. V návaznosti na tento případ budou prověřena bezpečnostní opatření nejen v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ale i v dalších zdravotnických zařízeních, která provádějí ochranné léčení. Cílem je zhodnotit, zda jsou aktuálně nastavené mechanismy dostatečné pro zajištění bezpečnosti pacientů i veřejnosti,“ komentoval mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Muž, který loni napadl šest lidí a jednoho člověka zabil, nebyl umístěn do vězení proto, že trpí schizofrenií, halucinacemi a bludy. Ve čtvrtek ho soud poslal do vazby na základě znaleckého posudku. Nemocnice v Bohnicích případ blíže komentovat nechce, ani to, zda za jeho další útěk nese někdo odpovědnost.
Obyvatelé a politici pražské čtvrti Bohnice žádají ministerstvo, aby v nemocnici spustilo hloubkovou kontrolu. Vrah Yarynych zabil loni v lednu muže u Kyjského rybníka v Praze a další lidi v několika dnech napadl. Včetně ženy s kočárkem, na kterou zaútočil sekerou, nebo policistu, kterému zabodl do krku propisku.
Ve středu jej policisté zadrželi rychle během hodiny a půl v podstatě díky náhodě. „Kradl v supermarketu v Čakovicích, kde ho ochranka přistihla při činu,“ řekl mluvčí pražské police Jan Daněk s tím, že muž byl od té chvíle v policejní cele a státní zástupkyně nařídila zkoumání jeho psychického stavu.
Kritika bohnické nemocnice
Na Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích se v tuto chvíli snáší kritika za to, že muže pouštěla na vycházky opakovaně - testovala, zda se může vrátit do společnosti, byť podle diagnózy může kohokoliv bezdůvodně napadnout. Rozhořčen byl starosta Bohnic Ondřej Gros, který chce, aby ministerstvo zdravotnictví zkontrolovalo fungování nemocnice a výkon ochranné léčby pacientů nebezpečných pro společnost. Útěk Yarychovyche označil za do nebe volající.
„Jeví se mi neuvěřitelným, že je takovému člověku opakovaně povolována vycházka. Ještě neuvěřitelnějším se mi však jeví, že týden poté, co byl zadržen, co se z takové vycházky nevrátil, došlo k jeho dalšímu útěku z areálu. Ochranná léčba zjevně neplní svůj účel, nebo je nezvládnuta personálem nemocnice,“ kritizoval starosta, který se ve čtvrtek měl se zástupci nemocnice setkat, schůzku ale vedení nemocnice zrušilo.
„Je naprosto nepřijatelné, abychom se o včerejším útěku Yaroslava Yarynyche dozvídali až z médií. Navíc po zkušenosti z podobného incidentu stejného pacienta z minulého týdne,“ neskrývá své rozhořčení místostarosta Jiří Vítek s tím, že za poslední měsíc jde o čtvrtou podobnou situaci.
Vedení nemocnice ve čtvrtek odmítlo o případu blíže mluvit. Uvedlo pouze v prohlášení své mluvčí Alžběty Remrové, že se muži podařilo uprchnout ze „stavebně uzavřené zahrady, která je součástí oddělení se zvýšeným zabezpečením“ a že muž je pod dlouhodobou medikací. „Jde o zahradu se čtyřmetrovým betonovým plotem. V tuto chvíli probíhá vyšetřování, další informace zveřejníme až následně,“ řekla mluvčí na přímou otázku, zda nemocnice vyšetřuje, zda je za útěk nebezpečného muže někdo zodpovědný.
Radnice Prahy 8 - Bohnic - odeslala dopis ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi dopis, ve kterém jej žádá o urychlenou hloubkovou kontrolu fungování nemocnice a přijetí takových opatření, které zabrání „ohrožení bezpečnosti obyvatel“. Vrah Yarynych byl přitom v minulosti uznán nepříčetným v souvislosti se sérií násilných útoků a vraždě a právě proto nedostal trest vězení. To se ale nyní změnilo: státní zástupkyně Martina Adámková ve čtvrtek oznámila, že navrhne jeho umístění do vazby. A to poté, co muže prohlédla znalkyně, která měla jediný úkol - posoudit, zda je muž schopen rozpoznat realitu.Tím také může začít jeho trestní stíhání - a to pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.