Menší než v Praze, ale se stejným sortimentem. I Brno bude mít Primark

„Nabídne celou řadu nových podzimních a zimních módních trendů, stejně jako oděvy pro každodenní nošení. Naše týmy usilovně pracují na tom, aby vše kolem proběhlo v den otevření hladce. Na první den máme pro zákazníky připraveno několik překvapení, jako je DJ, originální fotostěna nebo malý dárek pro prvních 400 zákazníků,“ přibližuje obchodní ředitel společnosti Primark pro region střední a východní Evropy Maciej Podwojski.

Nová brněnská prodejna bude sice o tisíc metrů čtverečních menší než pražská, ale nabídne totéž – módu, kosmetiku, domácí potřeby.

„Jedním z důležitých pilířů našeho podnikání je také přinášení výjimečného zážitku z nakupování. Věříme, že náš úspěch je založen na porozumění požadavkům a přáním našich zákazníků – tím i nadále zůstává především možnost pořídit nejnovější módní trendy i oblečení pro každodenní nošení za dostupné ceny,“ vysvětluje Podwojski fenomén zvaný Primark.

Fenomén? Ne pro každého

Primark je něco jako ve svém oboru IKEA, připodobňuje Alena Šafrová Drášilová z katedry podnikového hospodářství Masarykovy univerzity.

„Klíčem k jeho úspěchu je relativně nízká cena, dosažená díky propracované logistice a hromadné výrobě v zemích s levnou pracovní silou, kombinovaná se stylem atraktivním pro zákazníky, které většinou označujeme jako ‚mainstream‘. Zákazníky, kteří nemají neomezený rozpočet, jsou citliví na poměr ceny a výkonu, příliš je nezajímá udržitelnost, ale současně slyší na silné a známé značky. Takových zákazníků je na trhu většina,“ říká.

I proděkan pro strategii a rozvoj ekonomicko-správní fakulty téže univerzity Josef Kunc potvrzuje, že Primark rozhodně není fenomén pro všechny a ignoruje ho velká část české movitější, starší a vzdělanější populace.

Cílovou skupinou jsou mladí lidé do třiceti let, jež oslovuje široká nabídka, takzvaná rychlá móda (fast fashion), nízká cena i „ostrovní exotičnost“ irského řetězce. Ještě loni byl nejbližší Primark v Německu nebo Rakousku.

„Primarku nelze upřít snahu chovat se udržitelně, což je dnes také jakási forma ‚fenoménu‘ – být udržitelný. Některé z jeho posledních módních kolekcí byly z ekologického materiálu, recyklované a udržitelné (prodávají se pod značkou Primark Cares – pozn. red.). Ale to se vlastně mezi zákazníky netuší,“ poznamenává Kunc.

Za zmínku stojí i zážitek z nakupování, o němž výše mluví Podwojski. Znamená to, že Primark zatím striktně odmítá vstup do online nákupů, což je zcela proti trendům moderní doby. Zajímavá strategie, která ho stojí ročně stovky milionů dolarů, podotýká Kunc. „Těžko říct, proč to dělá a jak dlouho to vydrží. První informace o využití online prostředí se již ovšem v tisku objevují,“ zmiňuje.

Do nového obchodu zcela jistě část návštěvníků přiláká zvědavost, část se nechá přivábit otevíracími akcemi a někteří zkrátka půjdou okolo, protože si Primark vybral nejnavštěvovanější obchodní centrum v Brně. V prvních týdnech se může stát i jakousi „turistickou destinací“. A dál?

Jiným možná vezme zákazníky

Podle Drášilové má začínající recese potenciál zesílit poptávku po levnějším zboží, pokud nebude příliš hluboká. Velký pokles ekonomiky může v krajním případě vést i k razantnímu omezení poptávky po sortimentu, jako má Primark. Když se k tomu přičtou nízké marže a zisk založený na velkých objemech prodejů a taky ceny energií, nebyla by pro něj situace nijak růžová.

Protože je ale Primark poměrně silným hráčem, může mu nakonec krize vyčistit trh od méně efektivních konkurentů, minimálně v okruhu do několika desítek kilometrů.

Z nového brněnského obchodu tedy zcela jistě nebudou mít velkou radost především firmy cílící na podobné zákazníky, například Sinsay v nedalekém OC Futurum, ale nadšené nebudou ani vysloveně nízkonákladové řetězce Pepco či KiK nebo naopak sítě běžných značek s menšími prodejními plochami, k nimž patří C&A, New Yorker nebo H&M.

„Řada je jich přímo v Olympii, některé v nedalekém Avionu nebo v centru Brna, takže mohou o část svých zákazníků docela snadno přijít,“ myslí si Drášilová.

Podle proděkana Kunce však Primark další silné značky a obchody s oblečením v regionu nijak zásadně neohrozí. „Nestalo se to v Praze a nestane se to ani v Brně. Zaujme pravděpodobně důstojné a stabilní místo v nabídce módy a módních doplňků, stane se plnohodnotným hráčem na našem trhu,“ myslí si.

Dnešní dobu krize a šetření považuje za příležitost například ředitel centra Freeport Fashion Outlet na Znojemsku Jan Procházka – v outletech totiž lidé pořídí značkovou módu za dobrou cenu, jen ze starších kolekcí. Ostatně Freeport v létě dosáhl podobných obratů jako v minulých letech. Primark jako konkurenci nevnímá.

„Naši zákazníci se zajímají především o více prémiové brandy (značky, pozn. red.). Na ty se v poslední době zaměřujeme čím dál víc, což dokládá například nedávné otevření obchodu AC Fashion Milano, který nabízí oblečení a doplňky od značek, jako je Versace či Moschino,“ uzavírá.

