„V čele Liberce jsem druhé volební období a jsem rád za všechny naše dosavadní výsledky, není jich málo a řada projektů ještě bude do konce současného volebního období dokončena. Nyní ale cítím, že je čas předat štafetu dál. O vedení kandidátní listiny jsem se proto již neucházel,“ uvedl Jaroslav Zámečník.
Čtyřiatřicetiletý Hájek je známý ze svého působení v České televizi, kde v letech 2017 až 2020 pracoval jako politický analytik. Od roku 2021 vyučuje politologii na Univerzitě Karlově. V zastupitelstvu Liberce je od listopadu 2022, je předsedou zastupitelského klubu a také předsedou Komise pro místní Agendu 21.
„Podpory si nesmírně vážím a přijímám roli lídra s pokorou a vůlí maximálního nasazení. Liberec mi dal ze všech míst na světě nejvíce. Budu se proto snažit, abych to našemu městu mohl nyní vrátit v dobré práci pro město a mé sousedy,“ uvedl v tiskové zprávě Hájek.
Na přípravě kandidátky se podle něj začne teprve pracovat. Starostové jsou ale zároveň první v Liberci, kdo zveřejnil alespoň jméno svého lídra.
Před čtyřmi lety komunální volby v Liberci vyhráli Starostové ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, když získali 12 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s 11 mandáty a třetí LOL šest. Po čtyřech zastupitelích získala ODS a také SPD a dva mají Piráti. Koalici v Liberci tvoří SLK, ANO a Piráti.