Miliardové škody. Záplavy zničily halu, koupaliště či stadiony, sčítá Opava

Opava patří k nejvíce postiženým městům v Moravskoslezském kraji. Voda tam zatopila několik okrajových částí. Vylila se i do lokality sídliště Kateřinky, kde bydlí 12 000 lidí.

„Je to strašné,“ řekl. Dodal, že například v ulici Vojanova voda vystoupala nad 2,5 metru. „Projížděli jsme celé město. Byli jsme se podívat v Městských sadech. Já jsem čekal, že to bude špatné. To, co jsme viděli, je ale tragické. Katastrofální. Máme kompletně zničená veškerá hřiště. Fotbalový stadion je kompletně zničený. Městské sady jsou zničené. Koupaliště je zničené. Basketbalová hala je totálně zničená,“ dodal.

Desítky či stovky lidí, kteří v okolí Městských sadů bydlí, mají podle něj zničené domovy. „Je mi těch lidí strašně líto. Třicet let něco budovali. Byli na to hrdí. Pak během několika hodin přišli o všechno. Mluvil jsem s jedním pánem. Několik dnů už nespal. Je vyřízený. Jediné, co k tomu řekl, že už dávno měla být postavena přehrada,“ řekl Navrátil.

Slezský FC Opava Aktuálně začínáme monitorovat celou situaci okolo stadionu, bohužel to nevypadá vůbec dobře…



Na protilehlé tribuně F voda vystoupila až do třetí řady.



Budeme vás průběžně informovat. 48 20

Dodal, že v okolí Městských sadů už lidé v pondělí začali s úklidem. Před domy se objevily zničené věci ze zatopených prostor. Město je bude postupně odvážet a likvidovat. Ve městě je umístěno i několik desítek kontejnerů na odpad.

Opavu a města dál proti proudu řeky Opavy by měla před povodní chránit protipovodňová přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Její stavba se plánuje několik desetiletí, nejvíce ale od roku 1997, kdy region postily ničivé povodně. Stavba dosud nebyla zahájena. Proti ní vystupuje obec Nové Heřminovy, která má být částečně zatopená, a také Hnutí Duha Jeseníky.

Podle propočtů Povodí Odry by přehrada, pokud by už fungovala, města před tak ničivou povodní ochránila. Hnutí Duha se hájí, že výstavbu přehrady nezpozdilo ani o den a navrhovalo rychlejší a šetrnější řešení protipovodňové ochrany Krnova a Opavy.