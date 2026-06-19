Primátora Karviné hledá policie. Nechápu, jsem na dovolené s rodinou, vzkázal Wolf

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  14:12aktualizováno  18:07
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Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr.), kterému po obvinění v korupční fotbalové kauze hrozí vazba. Wolf uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku a vrátí se příští týden, policie o tom podle něj ví. Od Fotbalové asociace ČR dostal zákaz činnosti.
Primátor Karviné Jan Wolf

Primátor Karviné Jan Wolf | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

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„Mohu uvést, že náš útvar (NCOZ) vyhlásil pátrání po této osobě. Podávání informací z trestního řízení má v této věci vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ řekl pro iDNES.cz Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Pátrání po primátorovi Karviné Wolfovi policie vyhlásila, protože mu jako obviněnému hrozí vazba, vyplývá z vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna. Důvodem vazby může podle něj být obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.

Wolf dnes na svém facebookovém profilu uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku s rodinou. „Do výkonu své funkce se vrátím v průběhu příštího týdne. Po celou dobu jsem telefonicky dostupný. Překvapila mě informace o vyhlášení celostátního pátrání, zejména s ohledem na skutečnost, že policie byla o mém pobytu na řádné dovolené informována. Nerozumím proto tomu, proč bylo navzdory této informaci celostátní pátrání vyhlášeno,“ napsal.

Na videu následně uvedl, že jeho ani jeho právní nástupce policie nekontaktovala. Postup policie považuje za nestandardní. Už dříve prostřednictvím svého právníka Filipa Petráše podle České televize vzkázal, že bude žádat stažení z databáze hledaných osob a podá stížnost.

Také podle vyjádření karvinské radnice je primátor na naplánované dovolené, kterou v tuto dobu čerpá každý rok. „Do výkonu své funkce se vrací v průběhu příštího týdne, kdy bude opět přítomen na magistrátu,“ uvedla mluvčí Monika Danková s tím, že na dovolenou Wolf odjel po Dnech Karviné, které se konaly 12. až 13. června.

„Městský úřad Karviná byl překvapen informací o vyhlášení celostátního pátrání. Policie byla o skutečnosti, že pan primátor čerpá řádnou dovolenou, včera informována,“ doplnila mluvčí města.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.

Wolf zopakoval, že s obviněním z korupce nesouhlasí. Potvrdil rovněž svůj dosavadní postoj, tedy to, že na místo primátora nerezignuje. Nadále je také rozhodnut funkci v podzimních komunálních volbách obhajovat.

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