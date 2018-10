Primátorem Ostravy bude Tomáš Macura za ANO

Ostrava Ostravu stejně jako v minulém volebním období povede koalice vítězného hnutí ANO spolu s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Uskupení se dohodla na spolupráci. Primátorem třetího největšího města v zemi bude dosavadní první muž krajského města Tomáš Macura (ANO). Staronová koalice bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu většinu 37 hlasů. První podoba koaliční smlouvy bude připravena ještě v pátek.

V jedenáctičlenné městské radě by ANO mělo mít šest zástupců, po dvou hnutí Ostravak a ODS a jedno lidovci. ANO tudíž v radě bude mít nadpoloviční většinu. Právě to se nelíbilo hnutí Ostravak, které navíc ve srovnání s předchozím volebním období ztratilo v radě dva mandáty. Zatím tak není zcela jasné, zda se ve vedení města objeví i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák, který dosud v radě řídil resort dopravy. Vzal si čas na rozmyšlenou, zda bude v radě pokračovat.



Semerák po posledním jednání s primátorem, na němž hnutí přijalo nabídku na dvě místa v radě, uvedl, že stále nepovažuje za zdravé, aby jeden subjekt měl většinu v radě. Doufá, že koaliční smlouva bude precizní a bude obsahovat mechanismy, které zamezí zneužití většiny hlasů. Semerák zatím nedokázal říct, zda se opět ujme resortu dopravy. „Naše představa uspořádání byla trošičku odlišná, osobně se musím rozmyslet, zda chci za těchto podmínek pokračovat,“ řekl Semerák. Dodal, že rozhodně nejsou hnutím jednoho muže a jsou tak schopni na post nominovat i někoho jiného. Jako poražený voleb se necítí, ale očekával, že uspořádání radnice bude více partnerské.„Vítám přístup hnutí Ostravak, že akceptovali tu nabídku. Myslím si, že není špatná v kombinaci s těmi ostatními složkami, které ta nabídka měla, To nebylo jenom o počtu těch míst v radě. Takže bych skutečně řekl, že se odstranila ta základní překážka, která bránila dokončení,“ uvedl primátor. Podle něj hnutí ještě v pátek připraví text koaliční smlouvy a bude jednat o jejím obsahu. Hnutí nabízí, že do smlouvy nechá zanést klauzuli, která bude znemožňovat přehlasovávání. Macura uvedl, že pokud se koaliční smlouvu podaří podepsat tak, jak se nyní rýsuje, bude spokojen. Situaci ale nevnímá tak, že hnutí ovládlo Ostravu. „Já to tak neberu, já to tak nemám. Pro mě je Ostrava víc než nějaká stranická příslušnost, takže jsem rád, že se ten tým poskládal. Hodně jsem stál o to, aby ve vedení města pokračovalo i hnutí Ostravak,“ řekl Macura. Podle něj hnutí Ostravak odvedlo dost práce a těžko by si uměl představit vedení města bez nich. Pokud by v radě nepokračoval Semerák, bylo by to podle primátora divné. „Já bych byl rád, kdyby tam byl,“ doplnil Macura.

ANO chce kromě primátora i náměstka pro životní prostředí, na něhož znovu nominuje Kateřinu Šebestovou, která tuto funkci zastávala již v uplynulém období. Jako náměstka pro majetek chce ANO zachovat Radima Babince. Investice, které chce hnutí nově získat, by měla podle představ hnutí vést dosavadní místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová. Kromě tří náměstků požaduje ANO dva radní, nominováni byli Martin Bednář, který byl v uplynulém volebním období starostou nejlidnatější městské části Jih, a pak Karel Malík. ODS by měla získat jednoho náměstka pro finance, kterým by mohl být Martin Štěpánek a získat má i radního pro bezpečnost, kterým by se mohl stát lídr kandidátky a senátor Zdeněk Nytra, někdejší šéf moravskoslezských hasičů. Lidovci by si mohli udržet náměstka pro kulturu, kterého by opět mohl dělat Zbyněk Pražák. Sociální a zdravotní oblast se školstvím by mohla připadnou Michalu Mariánkovi z Ostravaka. Personální obsazení resortu dopravy je tak zatím nejasné.

V opozici v případě podpisu koaliční smlouvy skončí KSČM, SPD, Piráti a ČSSD.