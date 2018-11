Primátorem Plzně je opět Martin Baxa z ODS, vrací se po čtyřleté přestávce

Praha Martin Baxa z ODS je novým primátorem stosedmdesátitisícové Plzně. Zvolili ho ve čtvrtek zastupitelé na ustavujícím zasedání. Třiačtyřicetiletý politik se do funkce primátora čtvrtého největšího města v ČR vrací po čtyřleté přestávce. V minulém volebním období byl primátorovým prvním náměstkem.

Pozici v čele města nyní Baxovi zajistila koaliční dohoda mezi vítězem voleb ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD. Tyto čtyři strany mají v zastupitelstvu se 47 členy celkem 33 hlasů. Členem koalice ale není senátor a dlouholetý starosta obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS, který odmítl koaliční smlouvu podepsat. Není příznivcem spojení ODS s ANO. Členem zastupitelského klubu ODS ale je.

Baxu, který byl jediným navrženým kandidátem, do pozice primátora zvolilo v tajném hlasování 34 z 46 přítomných zastupitelů. Zastupitelstvo dál pokračuje mimo jiné volbou náměstků a členů rady.

Priority: bezpečnost, řešení dopravdí situace i přéprava dokumentů ohledně EU

Koalice chce do konce února sestavit programové prohlášení. Baxa ve své kandidátské řeči uvedl, že by chtěl, aby nebylo jen souhrnem priorit koaličních stran, ale aby odráželo i názory opozice. Hlavním cílem stran by měl být další rozvoj města. Za koaliční priority označil bezpečnost, více strážníků v ulicích, řešení dopravní situace a parkování, i přípravu strategických dokumentů pro následující plánovací období EU.

Podle koaliční dohody připadne ODS post primátora a dvou míst v radě, ANO má prvního primátorova náměstka, jímž byl zvolen Roman Zarzycký, a další tři pozice v radě, TOP 09 a ČSSD budou mít po jednom členovi rady. Město má mít čtyři primátorovy náměstky, dosud jich bylo pět. Celá nová rada města má funkce vykonávat jako uvolněná, tedy na plný úvazek, dosud byli dva z devíti radních neuvolnění.

ODS je v Plzni nejúspěšnější stranou. Na vedení města se podílí více než 20 let, primátora měla nepřetržitě od roku 1994 do roku 2014 a opět nyní. Baxa je zároveň předsedou regionální organizace ODS, místopředsedou ODS a poslancem Parlamentu. Už předem oznámil, že poslaneckého mandátu se nevzdá, zhruba na jaře souběh dvou náročných volených funkcí přehodnotí a rozhodne se, zda je bude vykonávat dál. Odmítl zatím jakkoliv spekulovat, které pozice by se případně vzdal.

Volby v Plzni vyhrála ANO o necelou desetinu procentního bodu před ODS. Obě strany mají po 13 mandátech. TOP 09 doplní koalici čtyřmi zastupiteli a ČSSD třemi. V opozici budou Piráti se sedmi mandáty, KDU-ČSL - Pravá volba pro město se čtyřmi zastupiteli a KSČM se třemi.