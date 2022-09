Praha začala chystat tunel pro vlaky, centrum protne pod Karlovým náměstím

Výstavbou by se navíc uvolnily koleje vysokorychlostním vlakům, které jsou v plánu.

Projekt, jehož výstavba by mohla začít nejdříve po roce 2035, plánuje Správa železnic (SŽ) společně s Ropidem, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a magistrátem. Hlavním tématem jsou zejména různé varianty vedení trasy.

„To, co bychom chtěli udělat v nějakém horizontu tohoto a příštího roku, je dokončit a vybrat ty nejlepší varianty a prověřit jejich ekonomickou efektivitu, ale zároveň i dopady do území, a nechat si schválit vybranou variantu. Tu bychom poté nechali převést do různých variant, které rozprojektujeme do dalších projektových fází,“ řekl Bazgier ze SŽ.

Metropoli dlouhodobě trápí velké množství automobilů. „Snažíme se budoucí projekty připravovat tak, aby vznikla alternativa k automobilové dopravě. Železnice ale má své kapacitní limity a už příliš se rozšiřovat nemůže. Zásadním projektem, který zvýší kapacitu, je proto tunel pro městskou a příměstskou železnici,“ řekl Lukáš Titl z IPR.

Nebude se jednat o metro, přestože nese název Metro S, ale o trať příměstské železnice. Na ní by bylo několik stanic, kdy by v centru města mohly být kromě Smíchova například na Karlově náměstí nebo u Státní opery. Ve hře je i zastávka Florenc a na náměstí Bratří Synků, kudy by vedla trať směrem na Benešov. Kde přesně stanice budou, určí právě chystaná studie. Metro S by mělo přivézt cestující i ze vzdálených oblastí Středočeského kraje až přímo do centra Prahy.

Na železniční síti v Praze Správa železnic momentálně pracuje na propojení centra metropole s Letištěm Václava Havla a připravuje spolu s magistrátem stavbu terminálu na Smíchovském nádraží, kde bude možné přestoupit z vlaků na MHD i dálkové autobusy a bude zde záchytné parkoviště P+R. Zároveň se chystá zdvojkolejnění tratě podél Jižní Spojky.