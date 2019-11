Český kněz, který byl chycen do ‚pasti na pedofily‘, nesmí vystupovat v médiích a veřejně sloužit mši

Praha Ostravsko-opavská diecéze minulý týden uvolnila kněze Marcela Puváka, který se chytil do „polské pasti na pedofily“, ze správy dětmarovické a doubravické farnosti. Církev mu dokonce zakázala veřejné slavení mše svaté a ostatních svátostí a svátostin a vystupovat v médiích. Z pedofilii ho ale nepodezírá. O zprávě informoval server iRozhlas.cz.

Církev se tak rozhodla na základě videa, jež zachycuje českého kněze Marcela Puváka, jak si domlouval pohlavní styk s mladým mužem. Ten se prezentoval jako 15letý a vystupoval v roli postiženého. Dětmarovický farář se na konci snímku přizná k tomu, že chtěl mít sex s mužem, ale popře, že by cílil na mladší 15 let.

Ani ostravsko-opavská diecéze Puváka nepodezírá z toho, že by chtěl mít pohlavní styk s nezletilým. „Dle dosavadních poznatků z našeho šetření nebylo prokázáno, že by se pan Puvák dopustil trestného činu, u něhož by trestní řízení bylo vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. Zmíněná kongregace řeší mravní přestupky, které se týkají nezletilých osob.



Nicméně případ stále prošetřuje katovická policie, proto závěr ostravsko-opavské diecéze není konečný. Biskupství s finálním rozhodnutím čeká na výsledky vyšetřování. Pokud policie dospěje k závěru, že mladík z videa byl mladší osmnácti let, začne případ řešit nadnárodní Kongregace pro nauku víry.



Dětmarovický farář pár dní po zveřejnění videa sám rezignoval. „Kněz si je vědom, že jednal v rozporu se svými kněžskými závazky, omlouvá se za pohoršení, které svým jednáním způsobil a sám rezignoval na všechny své funkce. Biskup tuto rezignaci přijal a postavil jmenovaného s okamžitou platností mimo službu až do konečného vyšetření záležitosti,“ uvedl na stránkách diecéze na konci října Pavel Siuda, vedoucí tiskového oddělení severomoravského biskupství. „Byl si vědom, že svým jednáním v rozporu se svými sliby způsobil pohoršení, a v této situaci by těžko mohl být svým farníkům morální autoritou,“ vysvětluje Siuda.



Zákaz komunikace s médii

Mimo vyloučení ze správy dětmarovické a doubravické farnosti církev Puvákovi zakázala vystupování v médiích. Vedle toho diecéze knězi zakazuje „veřejné slavení mše svaté a ostatních svátostí a svátostin“. Jde o takzvaná předběžná opatření, která církev uděluje například v případě, že může docházet k pohoršení nebo pokračování trestné činnosti. Podle Siudy je takový postup v církvi zcela běžný. „Je to srovnatelné s postavením mimo službu u policisty,“ vysvětlil.



Nicméně server iRozhlas upozorňuje, že církevní právník Damián Němec v nedávném rozhovoru řekl, že zákaz veřejného sloužení mše a vystupování v médiích je u nás výjimečný. „Uděluje se v rámci naší republiky tak jednou za pět let, v rámci diecéze potom zhruba jednou za dvacet až třicet let,“ tvrdí v rozhovoru.



Zhřešil jsem, přiznal se kněz

Záznam, který zachycuje českého kněze „při činu“, natočil skrze skrytou kameru polský aktivista Zbigniew Stonoga, jenž sleduje polskou síť pedofilů a provozuje server zbigniewstonoga.pl. Právě na tomto internetovém portálu se video poprvé objevilo. Stránka v souvislosti s případem rovněž zveřejnila krátká videa, na nichž se muž, který ze záběrů nelze identifikovat, natáčí při onanování. Doprovází je titulek „Kněz z České republiky poslal nahé filmy!“



Podle dostupných informací se český farář sešel s volavkou, chlapcem, který předstíral, že mu je méně než patnáct let, v hotelu v polském městě Katovice. Samotnému setkání předcházely dlouhé zprávy, které se rovněž objevují ve videu. Internetová konverzace zahrnuje otázky týkající se masturbace či orálního sexu nebo také fotografii invalidního vozíku. Figurant předstíral, že je hendikepovaný a připoutaný na invalidní vozík.



V internetové konverzaci se objevila i fotografie invalidního vozíku.

V druhé polovině snímku vtrhne Stonoga společně s polskou policií do hotelového pokoje. Český kněz leží ve spodním prádle na posteli a nechápavě krčí rameny. Polský aktivista, který dlouhodobě bojuje proti pedofilii, následně žádá Puváka o vysvětlení. Ten se přizná k tomu, že chtěl mít sex s mužem, ale popře, že by cílil na mladší 15 let. „Dnes jsem zhřešil. Měl jsem v úmyslu mít sex s mužem. Velmi toho lituji a na svou kněžskou čest slibuji, že už to nikdy neudělám. Prosím pána boha za odpouštění,“ říká na konci záznamu.