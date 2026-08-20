Případ vraždy v sektě míří k Nejvyššímu soudu, zubařka podala dovolání

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  10:03aktualizováno  10:03
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Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...

Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
Kutnohorská zubařka M. Š., která čelí obžalobě z vraždy. (4. dubna 2023)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
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Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k Nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat devět let vězení, podala dovolání. Justice v kauze pravomocně potrestala také další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si dvanáctiletý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval.

Stejskalová zatím dovolání nepodala. Možnost dosud nevyužilo ani Nejvyšší státní zastupitelství. „Zdejší soud v současné době neeviduje žádný další mimořádný opravný prostředek,“ uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Spis zatím čeká u městského soudu, který jej po vypršení dovolací lhůty předá k rozhodnutí nejvyšší instanci do Brna.

Zubařka s vysokoškolskou učitelkou tělocviku v důchodu Stejskalovou usmrtila padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.

Ženy čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii. ČTK jméno zubařky neuvádí kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti, lékařka totiž před činem přijala příjmení zavražděného vůdce sekty, svého partnera.

Oběma ženám hrozilo za předem rozmyšlenou vraždu 12 až 20 let vězení. Městský soud v Praze jim loni uložil 13 a 12 let odnětí svobody. Vrchní soud v Praze ale verdikt zmírnil, v případě zubařky snížil trest pod spodní hranici sazby.

Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Muž měl kolem sebe užší okruh asi 20 lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. „Věřila jsem mu všechno, respektovala jsem ho a udělala bych pro něj všechno. Myslím si, že jediný viník v této kauze je on, protože nás zneužil,“ uvedla Stejskalová v závěrečné řeči u vrchního soudu.

Zubařka je společně s jinými členy sekty obžalovaná ještě v souvislosti s úmrtím při provádění lesních rituálů u hradu Český Šternberk. Čtyři ženy a dva muži se u středočeského krajského soudu zodpovídají z vydírání a neposkytnutí pomoci jejich známému. Vinu odmítají.

15. dubna 2026

Soudy

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