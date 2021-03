Zásah policie proti muži bez roušky v Uherském Hradišti se stále prověřuje, dvoučlenná hlídka je mimo službu

Uherské Hradiště Policie nadále prověřuje zásah strážníků v Uherském Hradišti proti muži bez roušky z 10. března. Uvedl to ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Jaroš.

Dvoučlenná hlídka strážníků zpacifikovala v Havlíčkově ulici muže v přítomnosti jeho tříletého syna. Strážníci zůstávají až do vyšetření případu mimo službu, řekl ve čtvrtek uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS).

Strážníci muže poté, co si odmítl nasadit ochranu úst a nosu, a také se legitimovat, strhli k zemi a znehybnili. Zásah zachycuje amatérské video, na němž je vidět i plačícího chlapce, s kterým muž po ulici šel. Policie už dříve uvedla, že oznámení týkající se zákroku strážníků přijala 11. března, a to jak ze strany občanů, tak i ze strany městského úřadu prostřednictvím starosty. Následně policisté začali zkoumat kamerové záznamy a hledat svědky. „Prověřování dosud nebylo ukončeno,“ řekl ve čtvrtek bez dalších podrobností Jaroš.

Podle Blahy město předalo policii kamerové záznamy. „Určitě strážníci a velitel městské policie byli předvoláni na Policii České republiky. Policie má ještě čas na to, aby všechny věci vyhodnotila. Očekávám, že výsledky budeme mít co nejdříve. Je jasné, že je i v zájmu města, aby se vědělo co nejdříve, jak to bylo s postupem městských strážníků,“ řekl Blaha.

Právní zástupce Filip Petráš v tiskovém prohlášení z 11. března uvedl, že hlídka městské policie jeho klienta po incidentu odvedla na služebnu a tříletého syna zpacifikovaného muže ponechala samotného na ulici. Dítě podle něj přivedla na služebnu městské police prodavačka z pekárny.

ČTK se ve čtvrtek pokusila získat aktuální vyjádření Petráše k prověřování případu, na čísle jeho mobilního telefonu však zastihla jen Lenku Hajdovou z Advokátní kanceláře Petráš Rezek. „Pan Petráš je v Praze u soudu, takže určitě dnes nebude k zastižení,“ řekla Hajdová.

Den po zásahu Blaha uvedl, že dvoučlenná hlídka postupovala v souladu s předpisy. Zákrok však označil za nepřiměřený a lidsky necitlivý. Starosta i velitel městské policie Vlastimil Pauřík se tehdy za incident omluvili. Odmítli, že by dítě poté, co hlídka odvedla muže na služebnu, zůstalo na ulici bez dozoru. Podle Pauříka ho chvíli hlídala prodavačka z obchodu a pak další přivolaná hlídka.