Případné změny ve vládě nastanou až ve druhém čtvrtletí, řekl Babiš po obědě se Zemanem

LÁNY Premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem při novoročním obědě nemluvili o možné rekonstrukci vlády. Babiš to novinářům řekl po schůzce, která trvala necelé dvě hodiny. Pokud by změny nastaly, zřejmě by to bylo až ve druhém čtvrtletí tohoto roku, dodal.

Vzhledem k účasti manželek nechali podle Babiše státníci některé politické záležitosti až na další jednání, hovořili o rodinách či uplynulých vánočních svátcích.

Babiš novinářům řekl, že se Zemanem mluvili o Vánocích, dcerách a jejich studiu. Rozhovor se týkal také chystaných zahraničních cest obou politiků nebo státního rozpočtu za loňský rok, který skončil v přebytku 2,9 miliardy korun. „Já myslím, že se máme čím chlubit, a myslím, že pan prezident byl potěšen, že máme takové skvělé výsledky,“ uvedl.

O rekonstrukci kabinetu, kterou Babiš dříve připustil, se ve čtvrtek nemluvilo. „Na to nebyla vhodná situace, protože jsme tam byli s manželkami. Domluvili jsme se, že se znovu potkáme zvlášť,“ řekl Babiš. Změny v kabinetu nadále nevylučuje. Pokud se uskuteční, bylo by to ale nejspíš až ve druhém čtvrtletí roku, dodal Babiš. Koaliční sociální demokraty čeká v březnu volební sjezd.

Rekonstrukci vlády nevyloučil Babiš v novoročním rozhovoru pro Českou televizi. Je podle něj v rovině úvah. Komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet ANO a ČSSD závisí, podle svého předsedy Vojtěcha Filipa nejsou spokojeni s prací ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček výměny ministrů za svou stranu odmítá.

Podle Babiše se ke koordinační poradě sešli členové vlády za ANO. „Jedna z priorit je rekodifikace stavebního zákona, to bychom chtěli stihnout k 1. lednu 2021, to by byla skutečná revoluce,“ uvedl. Místo deseti let by podle něj získání stavebního povolení mělo trvat zhruba rok. Zmínil se také o investicích, digitalizaci či inovacích.