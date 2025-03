Vláda dala tvrdé podmínky po uprchlíky z Ukrajiny. Přísné jsou, říká i Rakušan

O dlouhodobý pobyt mohou podle vládou přijatého nařízení požádat ti uprchlíci před válkou, kteří mají dočasnou ochranu dva roky, od loňského července nepobírali humanitární dávku, mají zajištěné ubytování a hlavně mají roční příjem minimálně 440 tisíc korun (tedy přes 36 tisíc korun měsíčně), je-li v domácnosti další osoba, třeba dítě, tak na ni musí domácnost vydělat dalších 110 tisíc korun ročně.

Ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty Andrea Krchová hodnotila podmínky, které připravila vláda, jako velmi přísně. K návrhu měla výhrady i Kancelář veřejného ochránce práv.

Většina uprchlíků z Ukrajiny jsou matky s dětmi. Matka se školním dítětem by měla za podmínek schválených vládou vydělat nejméně 550 tisíc korun ročně, tedy každý měsíc 45 800 korun. To znamená, že ti z uprchlíků, kteří zaplnili pozice na méně kvalifikovaných profesích, prakticky nemají šanci dosáhnout na dlouhodobý pobyt v zemi.

Jen pro ekonomicky soběstačné

„Ty podmínky mohou na první pohled působit přísně a svým způsobem přísné jsou. Znamenají, že o tento typ dlouhodobého pobytu mohou požádat pouze ti ukrajinští uprchlíci, kteří jsou už zcela ekonomicky soběstační. Rozhodně to ale neznamená, že bychom tím jakkoliv házeli přes palubu ty ostatní. Dočasná ochrana nadále platí, na tom se nic nemění,“ uvedl pro iDNES.cz v pátek ministr vnitra Vít Rakušan.

Jenže ten už v únoru také řekl, že pokud se ve válce na Ukrajině dohodne příměří nebo válka jakkoli skončí, měla by skončit právě i dočasná ochrana. O podmínkách příměří nyní jedná americký prezident Donald Trump s ruským diktátorem Vladimirem Putinem i s prezidentem napadené Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.

Ti uprchlíci, co nyní mají dočasnou ochranu, by mohli podle dřívějšího Rakušanova vyjádření ještě po určitou lhůtu v zemi zůstat, ale pak by museli splnit podmínky pro žadatele o povolení k pobytu tak jako ostatní cizinci. Nebo zkusit štěstí v jiné zemi, nebo se vrátit na Ukrajinu.

Podle situace případně budeme kritéria upravovat, připouští ministr vnitra

Nyní Rakušan naznačuje, že podmínky, které vláda nastavila pro uprchlíky s dočasnou ochranou, se ještě mohou změnit.

„Nadále počítáme s tím, že významná část ukrajinských uprchlíků u nás zůstane i po skončení války. V žádném případě tedy neplatí, že kdo nyní nedosáhne na podmínky dlouhodobého pobytu, nemá možnost v Česku zůstat. První vlnu žádostí vyhodnotíme a podle situace případně budeme kritéria upravovat. Ve spolupráci s polským předsednictvím děláme takové kroky, aby dočasnou ochranu včas nahradilo jiné celoevropské řešení, které pomůže integrovat tu část ukrajinské uprchlické vlny, která bude chtít v evropských zemích zůstat,“ uvedl pro iDNES.cz Rakušan.