Štědrý příspěvek na bydlení, který už pobírá přes čtvrt milionu domácností, mění chování lidí. Jak to dopadá na trh?

Podle výpočtů serveru Lidovky.cz hlavně u domácností s nižšími příjmy nehraje roli, zda energií šetří či plýtvají, rozdíl vždy dorovná stát. Dopadat to může i na ochotu pouštět se do zateplování. To pokud na sebe náklady neizolovaného domu bere státní rozpočet. Ten je za prvních sedm měsíců letošního roku v mínusu 214 miliard korun.

Pravidla příspěvku na bydlení Nárok má ten, jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent jeho čistého příjmu. Maximálně se ale uznávají jen náklady uvedené v tabulkách níže.

„O tomto efektu víme. Souhlasíme, že je potřeba motivovat v rámci sociální politiky k úsporám. Bohužel podle nás není v praxi možné dosáhnout toho v příspěvku na bydlení,“ říká energetický expert z ekologické organizace Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Sází na to, že se státu podaří propojit energetické poradenství se sociálními dávkami. V tomto směru stát postupuje, na úřadech práce už úředníci s úsporami poradit umí, případně odkáží na poradenská centra. U samotné dávky příspěvěk na bydlení ale úspornost či neúspornost řešena není. Jen se předají účty a inkasují peníze.

Rozdíl dorovná stát

Stejný problém se odráží i u nájemného. Kdo se dostane do systému příspěvku na bydlení, a tedy bude každé druhé čtvrtletí dokládat příjem a náklady na bydlení, zjistí, že dražší byt mu dorovná stát. A to až do relativně vysoké výše. V Praze jsou přiměřené náklady na bydlení od 18 tisíc u jednočlenné domácnosti až po 25 tisíc u čtyřčlenné. V menších obcích pak jde o 15 až 20 tisíc.