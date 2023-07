Prodávají nábytek, aby měly peníze na péči. Tisíce rodin se valorizace příspěvků nedočkají, Stanjura je proti

A podobně to mají i desítky tisíc dalších českých rodin, jež v domácnostech pečují o své handicapované, nemocné či vinou pokročilého věku už nemohoucí blízké. Aby je nemuseli umístit do některého ze sociálních zařízení. Za to všechno dostávají od státu nejvýše 19 200 korun měsíčně. Čerstvě vznikl návrh na navýšení částky, jejíž výše platí od roku 2018. Proti se však postavilo ministerstvo financí.

„Měsíc co měsíc jsme v pohotovosti 720 hodin. Někteří z nás mají v obývacím pokoji doslova jednotku intenzivní péče,“ líčí Renata Prunnerová. Vinou už déle než rok trvající vysoké inflace a s tím spojeným růstem životních nákladů se ona a další, kteří jsou třeba s trvalými následky po úrazu a potřebují jistou míru pomoci, propadají čím dál hlouběji do existenční nejistoty.