Nemocnice čeká nejkritičtější týden, uvedl Blatný. Chybí až 300 lékařů a 1000 zdravotních sester

PRAHA Příští týden bude z hlediska vytíženosti lůžek na jednotkách intenzivní péče nejkritičtější, řekl v sobotu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Záložních lůžek jsou podle něj desítky až stovky, problém je dostatek kvalifikovaného personálu. Potřeba může být navíc až 300 lékařů a až 1000 zdravotních sester, uvedl ministr v pořadu Otázky Václava Moravce.

Britská mutace čínského koronaviru se podílí podle Blatného v průměru na 50 procentech případů nakažení, v některých okresech to ale byl až 80procentní podíl. Na včasné zachycení této mutace nebyl dostatek testů, připustil ministr.



Situaci s nedostatkem personálu chce Blatný řešit povoláním ambulantních specialistů a mediků. Předpokládá, že nemocnice budou především využívat studentů medicíny, kteří v nich působí dobrovolně už nyní.

Na jednotky intenzivní péče by mohla být použita stovka záložních vybavených lůžek. Pro pacienty s covidem-19 by mohlo být k dispozici 540 až 570 standardních lůžek s kyslíkovým přístrojem. Ministr také řekl, že situaci by nemohlo řešit zachování polní vojenské nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech, neboť by v ní byla k dispozici především standardní lůžka, jichž je dostatek.



Všechny laboratoře budou muset centrálně odesílat vzorky

Podle připravovaného opatření budou muset všechny laboratoře v ČR posílat výsledky testů na koronavirus do národní referenční laboratoře. V Otázkách Václava Moravce to v neděli v České televizi řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V neděli takovou povinnost soukromé laboratoře nemají a některé své výsledky podle Blatného odmítají odesílat s tím, že si za svými výsledky stojí.



Ministr uvedl, že referenční laboratoř nedávno kontaktovala laboratoř biologoa Omara Šerého, která potvrdila několik případů jihoafrické mutace viru kolem mateřské školky v Brně. Laboratoř podle Blatného odmítla své vzorky poskytnout. „Nenapadlo mě, že by si někdo nedovolil tyto vzorky poslat,“ řekl ministr.

V debatě také uvedl, že pokud by se vědělo již počátkem prosince o výskytu britské mutace v Česku, platila by v zemi přísnější opatření, než jaká platila před vánočními svátky. Podle Blatného se dokončuje systém, který by měl dříve odhalit výskyt mutací viru v ČR.

„Záměrem je, aby všechny laboratoře, které jsou toho schopné, prováděly PCR screening, který upozorní na to, že se může jednat o danou mutaci viru,“ uvedl. V systému by podle něj mělo být 15 laboratoří po celé zemi, měly by se v nich sekvenovat reprezentativní vzorky. Tak by mělo být v každé laboratoři sekvenováno asi 70 vzorků týdně, což znamená v celé zemi asi 1000 vzorků týdně, dosud to bylo jen asi 50 vzorků týdně. Do této činnosti by se měly zapojit i další organizace včetně akademických tak, aby se do budoucna dalo včas zjistit, jaké další mutace případně v ČR jsou a kde se šíří.