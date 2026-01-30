Příští týden přijde výrazné oteplení. Předpověď slibuje až osm stupňů nad nulou

První jarní závan slibuje předpověď počasí na příští týden. Zatímco o víkendu a na začátku týdne bude převážně zataženo, teploty se budou pohybovat kolem nuly a místy připadne i několik centimetrů sněhu, od středy se začne výrazně oteplovat. Mělo by být až osm stupňů nad nulou.
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)

Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)
Zázemí pro turisty před vstupem do Adršpašských skal (20. ledna 2026)
Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)
Díky jednodenním pololetním prázdninám, které připadají na pátek 30. ledna, mají školáci prodloužený víkend. A pokud holdují zimním radovánkám, počasí jim bude přát – alespoň částečně.

V pátek, sobotu i neděli se budou denní teploty držet kolem nuly, místy připadne i pár centimetrů sněhu.

Předpověď teplot v Česku
v noci (22-7)přes den (7-22 hod)
pátek 30. ledna-1 až +3 °C
sobota 31. ledna-1 až -5 °C-1 až +3, na SV -4 až -1 °C
neděle 1. února-1 až -5, na SV kolem -8 °C-3 až +1, na SV kolem -5 °C
pondělí 2. února-2 až -6, na SV kolem -9 °C-2 až +2, na SV kolem -4 °C
úterý 3. února-1 až -5, na SV kolem -8 °C-2 až +2 °C
středa 4. února0 až -4 °C3 až 8 °C
výhled od čtvrtka+3 až -1 °C3 až 8 °C

Na pátek meteorologové předpovídají převážně zataženo, ráno a dopoledne na severovýchodní polovině území místy slabé občasné sněžení, jinde sněžení jen ojediněle. Slabě bude občas sněžit i v noci na sobotu.

Sobota i neděle budou většinou zatažené, ojediněle se slabým sněžením. V sobotu na Moravě místy mrholení, i mrznoucí, v Čechách místy mrznoucí mlhy. V neděli se mrznoucí mlhy posunou na západ území.

V sobotu bude mírně tepleji než v neděli. Teploměry ukážou až tři stupně nad nulou, kromě severovýchodní části Česka, kde budou -4 až -1 stupeň Celsia. V neděli se čekají přes den -3 až +1 stupeň, na severovýchodě kolem -5 °C. Podle meteorologů připadne i centimetr nového sněhu.

Slabé sněžení přijde i v pondělí, ale jen ojediněle. Teploty se přes den budou pohybovat mezi -2 až +2 stupni, na severovýchodě území bude stále chladněji, kolem -4 °C.

I v úterý bude zataženo až oblačno, místy občasné sněžení, připadnou až dva centimetry nového sněhu. Odpoledne se mohou ojediněle objevit i mrznoucí srážky. Teploty stejné jako v pondělí, -2 až +2 °C.

Výhled od středy do pátku ovšem počítá s výrazným oteplením. Bude sice stále zataženo až oblačno a místy občasný déšť, na horách srážky sněhové, ale denní teploty vystoupají na 3 až 8 stupňů Celsia. A postupně se má mírně oteplit i v noci, teploty se udrží mezi +3 až -1 °C.

Předpověď počasí na první únorový týden

