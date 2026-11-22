„V dalších dnech doporučujeme sledovat aktualizace předpovědí, aby vás případná první potenciálně výrazná sněhová situace ve čtvrtek a v pátek nepřekvapila,“ uvedli meteorologové.
V pondělí a úterý by podle modelů mohlo sněžit zejména na východě a severovýchodě území, tedy hlavně v Beskydech, Jeseníkách a Krkonoších. Ve čtvrtek a pátek by se sníh mohl objevit i v dalších oblastech.
„Během středy ovlivní západ Evropy výraznější brázda nízkého tlaku vzduchu, na jejíž přední straně se prohloubí tlaková níže v oblasti Středomoří. Ta následně ovlivní počasí ve čtvrtek a patrně i v pátek i v prostoru střední Evropy,“ vysvětlili experti.
Upozorňují ale také, že zatím není zcela jasné, jak výrazná tlaková níže a bude a jaká bude její přesná trajektorie. „Nad naším územím ale bude dostatečně chladný vzduch, takže případné srážky budou s velkou pravděpodobností sněhové i v nejnižších polohách,“ dodávají.
Podle předpovědí by ve čtvrtek mohlo napadnout 3 až 10 cm sněhu na východní a jihovýchodní polovině Česka. „Poslední běh modelu ECMWF ale naznačuje zvyšující se možnost i celkových úhrnů místy mezi 10 cm a 15 cm nového sněhu. Upozorňujeme ale, že přesnější lokalizace zatím není možná a nejistota stále vysoká,“ dodávají.
Na horách už nasněžilo
Místy je bílo už teď. Do rána nasněžilo třeba v horských oblastech Libereckého kraje, teploty v Jizerských horách a západních Krkonoších klesají pod nulu, silnice jsou ale sjízdné.
Hlavní tahy jsou většinou po chemickém ošetření jen holé a mokré, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Pozor by si měli dát motoristé v horách na silnicích nižších tříd, ale také třeba na parkovištích, kde zůstává sníh ležet. Žádné problémy zatím podle policie v kraji hlášené nejsou.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu téměř 2 065 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd, chemicky letos ošetřuje 1 080 kilometrů, což je přes 52 procent krajských komunikací. Ne všude je ale možné solit.
Kraj leží na území Krkonošského národního parku, chráněných oblastí Jizerských a Lužických hor a Kokořínska, kde jsou omezení zejména z důvodu ochrany životního prostředí, zvláště chráněných druhů a vodních zdrojů.
Zhruba 880 kilometrů silnic se tak v zimě sype pískem nebo kamennou drtí, kolem 25 kilometrů silničáři jen protahují pluhy bez posypu. Bez údržby zůstane v zimě 56 kilometrů silnic, většinou jde o málo vytížené komunikace třetích tříd, po nichž nejezdí veřejná doprava.
Výjimkou je silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která je od půlnoci na sobotu pro dopravu zavřená. Zhruba 6,5 kilometru dlouhý úsek kolem přehrady Souš se uzavírá kvůli ochraně pitné vody, silnice slouží v zimě běžkařům.