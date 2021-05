Příští týden se budou registrovat lidé nad 40 let, pak už všichni ostatní, oznámil Arenberger

PRAHA Příští týden se otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Již dříve premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že možnost pro všechny zájemce o očkování by měla být od 1. června.

Zahrádky restaurací se otevřou už příští pondělí. Jaké budou podmínky? Arenberger v pátek uvedl, že skupiny po pěti ročnících se hlásí vždy po týdnu hlavně proto, aby nebyl zahlcen počítačový systém, který registrace přes webové stránky ministerstva řídí. Armádní specialisté, kteří ho spravují, ho ale ujistili, že systém to zvládne. „Tento důvod tak odpadá. Potom už otevřeme očkování té velké skupině nad 16 let,“ řekl ministr.

S očkováním mladších je podle ministra nutné počkat, až bude pro ně vakcína schválena. První bude zřejmě dostupná pro mládež ve věku 12 až 16 let. „Dovedu si představit, že už o prázdninách se můžeme do této situace dostat a že bude možnost očkovat i tuto věkovou kategorii,“ dodal Arenberger. Od pondělní půlnoci se mohou registrovat lidé nad 45 let, kterých žije v Česku více než 839 tisíc. Zhruba každý šestý v tomto věku je již očkovaný aspoň jednou dávkou jako příslušník některé z prioritních skupin, například jako zdravotník, zaměstnanec školy nebo chronický pacient. Asi 67 500 z nich má dokončené očkování dvěma dávkami. Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud aplikovali více než 3 654 376 dávek vakcíny. Plně očkováno je 1,058 milionu lidí. V sobotu zdravotníci očkovali přes 30 tisíc a v neděli téměř 25 tisíc lidí, zatím nejvyšší počet bylo přes 86 tisíc podaných dávek minulý čtvrtek. Ambicí vlády bylo ale po Velikonocích očkovat 100 tisíc lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.