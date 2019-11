Přivydělávám si po večerech, ale stejně nestávkuji, říká mladý učitel. Vládu však nepodporuje

PRAHA Do stávky učitelů se podle odborů zapojila asi polovina škol, ministerstvo tvrdí, že méně. Na pražské ZŠ Ohradní ale běží výuka bez problémů dál. Sedmadvacetiletý Jan Musil na ní učí tělocvik, informatiku a předmět „Člověk a svět práce“. Stávku nepodporuje, je prý špatně načasovaná a nesrozumitelná. „Ze svého okolí cítím, že veřejnost je už na požadavky učitelů alergická,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak se na stávku díváte?

My jsme se k ní nepřidali, protože není vhodně načasovaná. Celé to má dvě roviny. První je ta, že mediální obraz učitelů je už teď velmi vyhrocený. Lidé si myslí, že dostáváme přidáno poněkolikáté za sebou, jelikož se o tom mluví nejméně rok až dva. Nejdřív to bylo patnáct procent, teď deset. Ze svého okolí cítím, že veřejnost je na požadavky učitelů alergická. Přitom realita je zcela jiná. Můj tabulkový plat je zhruba 28 tisíc hrubého, jsem rád, když mi na účet dorazí dvacet tisíc. Takže nechceme přilévat olej do ohně a brát si rodiče a děti jako rukojmí.

Lidovky.cz: V čem je nešťastné to načasování?

To je právě ta druhá rovina. Stávkovat se mělo, když se učitelům peníze braly. Jenže to se nestávkovalo. Když se pak přidává osm nebo deset procent, vyrazí se stávkovat. To už je nesmysl. Průšvih nastal ve chvíli, kdy se řeklo, že se bude přidávat patnáct procent. Přitom na svých kolegyních vidím, že zcela rezignovaly. Když se řekne 15 procent přidat, vědí, že to je spíše myslitelný strop a o konečném číslu se začne teprve debatovat. Když se tedy nakonec dohodli na modelu 8+2 procent, mávli jsme nad tím rukou a byli spokojeni alespoň za něco.

Lidovky.cz: Dohodli jste se na tom ve sboru kolektivně, nebo přišlo nařízení od vedení?

Dohodli jsme se kolektivně. Nejdříve nám přišel email, že kdo má chuť stávkovat, má se přihlásit a ustavit stávkový výbor. Pak jsme měli schůzku, kde jsme mohli vyjádřit zájem stávkovat. Nevím ale o nikom, kdo by chtěl vyloženě stávkovat. Možná nějací jednotlivci byli, ale bylo jasné, že stávkovat musí všichni, jinak to nemá cenu.

Lidovky.cz: Není některým žákům líto, že jste nestávkovali?

Všem. Dokonce jsem se dozvěděl, že by chtěli stávkovat oni sami. Já navíc ve volném čase ještě dělám basketbalového rozhodčího. Jeden z žáků se mě zeptal: „Pane učiteli, proč nestávkujete, když si musíte po večerech vydělávat na chleba pískáním basketbalu?“

Lidovky.cz: Co vy na to?

Na jednu stranu je to sice drzost největšího kalibru, na druhou stranu má bohužel pravdu. V družině zase jeden chlapeček říkal naší paní družinářce, že by stávkovat jít měla, že si ty peníze zaslouží. Ten ale samozřejmě jen nechtěl do školy. Nelze ale oddiskutovat, že děti vnímají, že se něco mělo dít. A že by taky třeba do školy nemusely jít.

Lidovky.cz: K dnešní stávce se připojila asi desetina až čtvrtina škol. Odbory mluví o polovině. Jak vám to číslo přijde?

Ještě včera jsem od pana premiéra slyšel, že bude stávkovat polovina škol. Já vím osobně jen o jedné škole na Barrandově, která stávkuje. A to proto, že tam chodí moji mladší bratranci, takže jsem měl ráno telefonát od rozhořčené babičky, že klukům zrušili školu i kroužky. Neví, co s dvěma puberťáky má celý den dělat, nechce je nechat doma samotné. Prý všechno zdemolují.

Lidovky.cz: Podle premiéra Babiše nestávkováním podporujete vládu.

To je úplný nesmysl. Ke stávce jsme se nepřipojili kvůli odborům. Odboráři jsou totiž packalové. My bychom se připojili ke stávce, kdyby se řešila změna celé koncepce školství a ne marginální záležitost. Ale rozhodně jsme dnes nešli do práce proto, že stojíme za vládou. Nestojíme. Nestojíme ale ani za odboráři. Až tu bude srozumitelné téma stávky, klidně stávkovat budeme.