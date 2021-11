Pro malé děti stačí třetinová dávka vakcíny, říká pediatrička. První závoz půjde do očkovacích center

Rozhovor

Očkování dětí starších pěti let by v Česku mohlo odstartovat v období okolo Vánoc. „První závoz vakcín bude do očkovacích center, kde bude zajištěna i pediatrická péče,“ řekla pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Ordinace dětských lékařů se do vakcinace zapojí později, už nyní je řada z nich přetížena.