Pro očkování ve firmách zatím není dostatek vakcín, uvedl Babiš. Prioritou jsou registrovaní

Lysá nad Labem (Nymbursko) Pro očkování ve firmách není zatím podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dost vakcín. Prioritou je naočkovat registrované u praktiků, řekl Babiš v Lysé nad Labem. Praktičtí lékaři podali 507 000 dávek očkování proti covidu, v Česku jich bylo ve všech očkovacích centrech a ordinacích aplikováno téměř 4,4 milionu.

Dosud praktici podávali převážně vakcínu od AstraZeneky, ode dneška k nimi směřuje i přímá distribuce vakcíny Moderna. Praktikům ale půjde tento týden místo slíbených 50 000 dávek této vakcíny jen 37 000 dávek. Víc jí totiž bude třeba na druhé dávky v očkovacích centrech. „Tam to musíme ještě doladit,“ uvedl dnes Babiš k dodávkám do ordinací praktických lékařů.



Nyní se k očkování mohou registrovat lidé starší 40 let, o otevření registrace pro další věkové kategorie bude podle Babiše rozhodnuto v neděli, v plánu je kategorie lidí starších 35 let. Ještě v červnu by se měla otevřít registrace pro všechny věkové kategorie od 16 let.

Přibližně v polovině června by se podle premiéra mělo také rozhodnout o povinném nošení roušek. „Podle předběžných úvah by se roušky ještě měly nosit ve vybraných vnitřních prostorech,“ popsal předseda vlády. Dodal, že také záleží na vývoji epidemie. Na pátečním jednání by se vláda měla zabývat režimem nošení roušek ve školách.