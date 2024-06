Na zločince v domácím vězení opět dohlížejí náramky. Uleví plným věznicím

„Už osm lidí v domácím vězení kontrolujeme prostřednictvím náramků,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Jedná se o technický nástroj, který funguje s přímou kontrolou probačního úředníka, kterému má ulehčit práci,“ dodala. První náramek elektronického monitoringu nasadila Probační a mediační služba minulý týden ve středu v Praze.

Nástroj v podobě náramku poskytuje probační službě 24 hodin denně informace o tom, zda odsouzený člověk plní to, co plnit má. „Vězeň má předem určené zóny, kde se může a nemůže pohybovat v daném čase,“ říká ředitel dodavatele systému FORSOLUTION Václav Gráf.

„Běznými zakázanými zónami mohou být například sportovní stadiony, kam trestaní fanoušci doposud chodili s cizími doklady,“ dodává ministr spravedlnosti Blažek. Výkon takového trestu se dá uložit až na dva roky. Podle odhadů bude průměrná doba nošení náramku zhruba roční.

Přípravu před spuštěním systému probírala Probační a mediační služba podle Matouškové s představiteli justice, zejména se soudci a státními zástupci. Těm ho před spuštěním detailně přestavili na seminářích a ubezpečili je, že jejich pracovníci jsou připraveni dohlížet nad výkonem trestů, které budou uděleny pachatelům s využitím elektronického monitoringu.

„Snad se po čtrnácti letech a šesti neúspěšných tendrech konečně podařilo najít dodavatele elektronického monitorovacího systému, který zajistí efektivní dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení pomocí takzvaných náramků. Je to důležitý krok k modernizaci trestního práva. Jejich zavedením tak posilujeme alternativní tresty a plníme další z bodů programového prohlášení vlády,“ uvedl ministr Blažek.

Za náramky a sedm let provozu zaplatí stát 93,5 milionu korun. Za tuto cenu může využívat až 700 náramků. Pokud by to bylo potřeba, je možné přikoupit dalších tisíc.

Stát už dříve elektronické náramky na minitorování vězňů v domácím prostředí využíval, skončil s tím ale v roce 2021. Od té doby se několikrát pokoušel je znovu vysoutěžit, ale marně.