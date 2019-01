Problém na hranici s Rakouskem. Kvůli sněžení je zavřený hraniční přechod Dolní Dvořiště

Dolní Dvořiště Husté sněžení ve středu ochromilo dopravu na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Kvůli sněžení se tam tvoří kolony. Problém je na rakouské straně, kde odstraňují spadlý strom a vyprošťují kamion. Na české straně je podle policie 200 metrů dlouhá kolona. Přes přechod se jezdí kyvadlově.

ČTK to řekli zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Český Krumlov Milan Richter, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. V některých částech kraje hustě sněží, podle meteorologů se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

„Problém je na rakouské straně, tam je to nesjízdné, první stoupák z Wullowitz dál do vnitrozemí Rakouska. Na našem okrese je to plně sjízdné. Kolony se tvoří na našem okrese tak do 200 metrů,“ řekl Richter. Podle Rýdla je výjezd z republiky po I/3 komplikovaný.

„Zavřená je malá silnice u hranic, která nesouvisí s hlavním tahem, spadl tam strom. Než ho odstraní, tak si zavřeli malou silnici. Přechod normálně funguje, je tam pouze v jednom úseku kyvadlová doprava, protože tam stojí někde kamion, který se tam částečně sesunul do škarpy a částečně zůstal napříč vozovkou. Ověřovali jsme to přes rakouskou stranu, komplikace tam budou, protože se bude kamion vyprošťovat. Jezdí to kyvadlově jedním pruhem,“ řekl Matzner.

Na Jindřichohradecku, Prachaticku a Táborsku sněží, silničáři zasahují s veškerou technikou. ČTK to před 6:00 řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Nejvíc sněží na Prachaticku, v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku a kolem silnice první třídy číslo 19 směrem na Pelhřimov na Táborsku.

Podle meteorologů bude ve středu v kraji zataženo s občasným sněžením nebo se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, v 1000 metrech kolem minus pěti stupňů. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.