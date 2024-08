Bartoš má měsíc, aby vyřešil problémy stavebního řízení. Vložil se do toho i Pavel

Na přímý dotaz, zda už ODS dala Bartošovi najevo, že když v srpnu nedokáže opravit podstatné chyby, začala by se pod ním kývat vládní židle, i když je předsedou koaliční strany, Benda iDNES.cz odvětil: „Kdybychom mu to náhodou dali najevo, tak to určitě nebudeme zveřejňovat, to asi všichni tušíme. Uvědomujeme si, že rozjezd stavebního řízení je nesmírně zodpovědná věc, která má dalekosáhlé dopady, a kdyby to skutečně nefungovalo, tak to může mít dopady na vládu jako na celek.“

Kriticky se vůči Bartošovi kvůli problémům stavebního řízení vymezili vládní lidovci.

Systém teď není funkční, uvedl šéf lidoveckých poslanců

„Systém teď plně funkční není, o tom žádná. Pan ministr Bartoš se to teď snaží napravit, seč mu síly stačí. Ale primární odpovědnost nese, to je politická realita,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Piráti dlouhodobě nedokážou pohnout s digitalizací ani s problémem nedostupného bydlení, které mají ve vládě na starosti. Jejich problémy bohužel dopadají na celou vládu. A to i přesto, že jiná ministerstva, například lidovecké ministerstvo práce a sociálních věcí, digitalizaci zvládají skvěle,“ říká místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vládní pětikoalice se opírá o 108 poslanců, přičemž s vládou u některých klíčových věcí hlasuje i poslanec a bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, přičemž Piráti disponují ve Sněmovně čtyřmi hlasy. I bez nich by vláda Petra Fialy o většinu v dolní komoře parlamentu nepřišla.

„Zatím se pokoušíme jezdit po republice a zjišťovat, co kde funguje či nefunguje. Některé problémy tam skutečně jsou. Na vyhodnocení je trošku brzo, protože stavební úřady zahltilo to, že všichni do konce června podali všechny předchozí žádosti, takže se vlastně nic nového nerozhoduje. Ale říkali někteří starostové, že věci naprosto banálního charakteru, které předtím byli schopni vyřídit za tři dny, najednou visí,“ řekl iDNES.cz Benda.

Dělat po měsíci – a navíc prázdninovém – vyhodnocení je podle něj brzo, ale na přelomu srpna a září by „alespoň základní mouchy“ měly být odstraněny.

A co také patří mezi „základní mouchy“?

Starosta Nového Boru na Českolipsku a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje Jaromír Dvořák (za Starosty pro Liberecký kraj) se otevřeným dopisem obrátil na Bartoše. Obává se toho, že kvůli nefunkčnímu systému nebudou moci města a obce otevřít do září opravené školy, mateřské školky, dětská a mateřská centra, protože je nezkolaudují. Zajímá ho také, kdo ponese zodpovědnost za nedodržení termínů a lhůt nastavených novým zákonem.

Sněmovna by měla toto šílenství zastavit, říká exministryně Dostálová z ANO

„Pana ministra jsem na problémy upozorňovala neustále, mnohokrát i na půdě Poslanecké sněmovny. V pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že pokud to nebude k 1.7. fungovat, rezignuje. Systém nefunguje a pan ministr dělá jakoby nic. Poslanecká sněmovna by měla rychle toto šílenství zastavit, jinak hrozí České republice velké ztráty a otrávení úředníci raději odejdou,“ uvedla pro iDNES.cz Bartošova předchůdkyně ve funkci ministryně pro místní rozvoj, nyní už europoslankyně za ANO Klára Dostálová.

„Ministr Bartoš situaci absolutně nezvládá. Můj názor na to je, že by měl převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí,“ napsala také na Twitteru. Ministerstvo pod Bartošovým vedením podle ní vrší jeden problém za druhým – nezvládnuté veřejné zakázky, nezvládnutou digitalizaci.

„A teď spustil ten systém bez testovacího období. Není žádná ostuda u takto velkého zákona a u takto velké změny spustit dlouhé testovací období, u kterého se vychytají i ty nejmenší detaily. Tohle je prostě jeden obrovský problém. na který doplácí obyčejní lidé, stavebníci, úředníci stavebních úřadů,“ uvedla Dostálová.

„Je to opravdu vážné. Zajel jsem včera do Pardubic a tam jsem vše detailně diskutoval s místními pracovníky stavebního úřadu. Nefunguje nic. Komunikace katastrofální, zpětná vazba na podněty nula, podpora mizerná. Stavební povolování nejde, ale vyřizují aspoň červnové žádosti ve starém režimu. Bohužel ale nemohou kolaudovat,“ sdělil iDNES.cz místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček.

Bartoš vysvětloval problémy premiérovi

„Na ten systém si budou stěžovat všichni pořád ještě za pět let, stejně jako si všichni stěžují na nějaké stávající systémy, když čekají, že přijde zase něco nového. Chci, aby se v systému lidé orientovali a měli jistotu, že se s danými dokumenty děje, co má. Chtěl bych, aby všechny tyto věci byly do konce srpna vyřešeny,“ řekl ministr Ivan Bartoš v rozhovoru pro Deník N.

„Mluvil jsem po telefonu s premiérem po výrocích opozice, že ten a ten ministr má skončit, což je téměř na denním pořádku,“ uvedl Bartoš. Premiér Fiala podle něj nekřičel. „Byl to normální korektní rozhovor,“ řekl v rozhovoru.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Chápu frustraci úředníků, kteří i bez nového informačního systému mají práce nad hlavu. Přirozeně jsou to oni, kteří teď v první linii čelí nespokojenosti stavebníků. Za jejich práci a trpělivost jim děkuji. Všichni víme, že stavební řízení má v Česku chronické neduhy – složité… https://t.co/94mYAM6KM9 oblíbit odpovědět

Konec srpna jako termín, do kdy by měly být problémy nového stavebního řízení vyřešeny, zmínil i sám Bartoš. Tedy termín, který se shoduje s koncem prázdnin.

Jinými slovy, Bartošův osud závisí hodně na tom, zda se podaří zkolaudovat a a otevřít do září opravené školy a mateřské školky.

„Ministr Bartoš to nejdříve bagatelizuje, pak nařkne ANO, pak úředníky, pak si chvíli sype popel na hlavu, ale výsledek je tristní. Vzali si lidi jako rukojmí pro svůj pirátský experiment, který nevyšel. Premiér, místo aby akčně jednal, všechny svolal a rozhodnul o dalším postupu, tak mlčí. Je jim úplně jedno, že ochromili stavebníky, podnikatele , investory a úřady, jediné, co je zajímá, je politicky rozměr průšvihu,“ uvedl ve čtvrtek Karel Havlíček z ANO.

Je i pro mimořádnou schůzi Sněmovny. „Mimořádná schůze ano, ale oni musí jednat teď. Nikdo není zvědavý na výmluvy v září. Oni vůbec netuší, co se odehrává na trhu a na úřadech,“ sdělil iDNES.cz Havlíček.

Prezident Pavel by příště pokládal za vhodný nejprve pilotní projekt v jednom kraji

Prezident Petr Pavel podle agentury ČTK doufá, že se problémy související s digitalizací stavebního řízení podaří rychle odstranit.

„Je zapotřebí, abychom se i pro příště zamysleli, jestli by nebylo vhodné takto složité procesy vyzkoušet třeba v nějakém pilotním projektu v jednom kraji. Ověřit všechny problémy a chyby celého procesu, napravit je a teprve potom je uvést do života v celé zemi,“ řekl prezident.

Už v květnu se Petr Pavel vyslovil pro odklad spuštění digitalizace stavebního řízení. Uvedl tehdy, že by to mohlo občany i firmy ušetřit nepříjemností. Teď doplnil, že nemá radost, že jeho tehdejší argumenty, které pramenily z diskuse se starosty v Pardubickém kraji, se potvrdily. „Ukázalo se, že měli pravdu, že proces nebyl do detailu připraven,“ uvedl. Doufá, že ministerstvo pro místní rozvoj problémy rychle odstraní. „Stavební úřady jsou zatím zavalené papírovými žádostmi, na ty digitální dojde zřejmě později,“ dodal.

Platforma pro zdravý stavební zákon, do které patří například Svaz podnikatelů pro stavebnictví, Česká komora architektů a Asociace developerů, požádala ve středu prezidenta Pavla, premiéra Fialu a členy vlády o schůzku k řešení problémů digitalizace stavebního řízení.