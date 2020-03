Proč nosíme roušky a nepojedeme za babičkou? Příručka se snaží dětem vysvětlit pandemii koronaviru

Praha „Ahoj, já jsem Korona! Jsem virus a … mám vás všechny moc rád!“ Těmito slovy začíná čerstvě vydaná ilustrovaná příručka určená zejména dětem a jejich rodičům z dílny ministerstva vnitra. Jde o další díl osvětové mozaiky ve válce proti šíření nákazy koronavirem, navazuje třeba na varovné letáky o nemoci, jež do domácností na začátku března poslal resort zdravotnictví.

Vnitro si od manuálu, který je ke stažení na webových stránkách ministerstva zatím v češtině, angličtině a francouzštině, slibuje, že navede rodiče, jak vhodně dětem vysvětlit, proč je stav nouze, proč je zakázané chodit ven bez roušky či proč o víkendu nepojedou navštívit prarodiče.



„Čím víc se budou všichni snažit, aby dělali věci správně, tím méně kamarádů si dokážu najít,“ naříká smutný virus v materiálu, který vznikl ve spolupráci s psychology. Jednoduché obrázky se hemží vzkazy, co mají děti dělat, aby se s koronavirem „nekamarádily“, důraz je kladen na správné mytí rukou mýdlem či ohleduplné kýchání. „Zůstaňte doma, protože vás pak nenajdu!“ důrazně radí virus.

Dílo sklidilo na sociálních sítích smíšené ohlasy, převažuje kritika. „Snaha se cení. Jenže tím, že Koronu vylíčíme jako rozkošného bacila, který venku hledá kamarády, v dětech probouzíme možná až nežádoucí zvědavost. Chápu, že děsit je nemůžeme, ale malinké postrašení by, myslím, snesly,“ komentovala jedna z uživatelek Twitteru. A další přidal: „Dítě by taky mohlo chtít, aby měl virus kamarádů co nejvíc, a ne aby o ně přišel.“

‚Šité horkou jehlou‘

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) příručka vznikla pod dohledem psychologa Štěpána Vymětala, který je součástí krizového štábu resortu. „Je určená zejména pro rodiče, slouží pouze jako návod k tomu, jak s dětmi hovořit o koronaviru. Nikoho nenutíme ji používat,“ řekl pro server Lidovky.cz Hamáček s tím, že při tvorbě manuálu se odborníci inspirovali i v zahraničí, využili tvorbu belgické psychoterapeutky Liesy Scauové z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku –, jež působí i na fakultě Portland Institute for Loss & Transition ve Spojených státech amerických.

Podle Michaely Veselé, dětské psycholožky působící v Praze, je manuál „ušitý horkou jehlou“. „Příručka není špatná. Problém vidím v tom, že je špatně zvolená hlavní postava, místo viru bych dosadila lékaře,“ uvedla pro Lidovky.cz. „Doporučila bych, aby si příručku četli rodiče a děti společně a zároveň si o tom povídali,“ doporučila.