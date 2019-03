Proč policie obvinila autora trojské lávky? Nosná lana nebyla v betonu a v projektu stálo, že nepotřebuje údržbu

Praha Policejní dokument objasňuje, proč obvinění v případu pádu trojské lávky v Praze čelí kromě bývalého oddělení mostů TSK Antonína Semeckého i její světově uznávaný autor Jiří Stráský. Podle policie udělal chyby už v projektu, který nedodržel normy. Lávka navíc nebyla postavená kvalitně, což měl Stráský jakožto projektant kontrolovat. S odvoláním na policejní obvinění to v neděli uvedl server Seznam Zprávy.

Stráského policie viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Společně s ním je stíhán ještě jeden pracovník Technické správy komunikací. Stráský podle policie navrhl most tak, že nosné a přepínací kabely nebyly zabetonovány. To způsobilo, že mohla lana korodovat.

„V důsledku neproveditelnosti a skutečného neprovedení ochrany probetonováním a cementovanou injektáží byla lana napadena korozí v různém stupni, kdy došlo ke ztrátě únosnosti přepínací výztuže a následnému zřízení lávky pro pěší přes Vltavu v Praze Troji,“ píše se v dokumentu, na nějž se odvolává server Seznam Zprávy.



Jiří Stráský Profesor Jiří Stráský vystudoval stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Tam mimo jiné od roku 1994 působí jako vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí. Více než 20 let je rovněž soudním znalcem v oboru stavebnictví. Získal řadu mezinárodních ocenění. Je autorem, popřípadě spoluautorem 150 mostních konstrukcí realizovaných v České republice, Japonsku, Velké Británii a v USA. Profesor Jiří Stráský, autor zřícené lávky v pražské Troji.

V konstrukci lávky se tvořily trhliny, kvůli nimž do ní zatékalo. „To, že se na konstrukci lávky začaly objevovat trhliny, bylo zřejmé a i pouhým okem viditelné. Bylo i zřejmé to, že do konstrukce lávky musí zatékat,“ uvedla podle serveru soudní znalkyně pro mostní konstrukce Miloslava Pošvářová. V roce 1983, kdy Stráský lávku projektoval, podle ní ale možná ani nebylo možné lana dobře ochránit.



Dalšího pochybení se měl Stráský dopustit, když do projektu napsal, že trojská lávka přes Vltavu nepotřebuje údržbu. To je podle policie v rozporu s normou, která udává, že mosty z předpjatého betonu potřebují stálou kontrolu a průběžné opravy.

Uznávaný projektant měl podle policie navíc provádět dozor na stavbě a ručit za její kvalitní provedení. V této povinnosti však prý selhal, protože stavební práce nebyly odvedeny kvalitně.



Stráský minulý týden ve vyjádření pro server Lidovky své trestní stíhání serveru Lidovky.cz potvrdil s tím, že jeho právní zástupce proti kroku policie podal stížnost.

„Dohodli jsme, že se k tomu zatím vyjadřovat nebudeme. Ten spis je velmi obsáhlý a zatím ho nemáme kompletně prostudovaný,“ doplnil pro Seznam Zprávy Stráského advokát Jakub Kratochvíl. Stráský sám už v roce 2017, kdy lávka spadla, řekl pro Radiožurnál, že projekt byl navržený dobře. Připomněl také, že po výstavbě lávky ji zatížili 38 nákladními auty, aby otestovali její nosnost.



Policie: O nebezpečí se vědělo víc než 20 let

Server Seznam Zprávy citoval z textu policejního obvinění již v sobotu. Vyplývá z něj, že stavba byla v havarijním stavu už od poloviny devadesátých let.



Od té doby bylo provedeno celkem 38 prohlídek konstrukce, dalších 15 posudků komentovalo technickou kondici lávky. Protokoly měly podle policistů přinést hned několik varování o nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu mostu.



Zprávy o zhoršeném stavu lávky podle serveru ležely na vedení městské firmy Technické správy komunikací (TSK) od roku 1995. Z TSK je nakonec obviněný pouze bývalý vedoucí oddělení mostů Antonín Semecký.



Policisté ve své zprávě popisují konkrétní Semeckého pochybení. Neomezil pohyb chodců po lávce a nenechal opravit nosné prvky mostu, čímž nezajistil spolehlivou statiku mostu. Navíc nechal lávku sypat solí, což stavební dokumentace zapovídala.

Provizorní lávka se začne stavět letos

Lávka se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město loni každému ze zraněných dalo 50 000 korun. Další odškodnění vyplatila dvěma ze zraněných pojišťovna, vedení Prahy s ní uzavřelo dohodu, podle které dostali peníze ještě před skončením policejního vyšetřování. Výši odškodnění pojišťovna nesdělila.

Praha chce v letošním roce zahájit stavbu provizorní lávky, která nahradí původní ve stejné trase. Spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem, hotova by měla být v únoru příštího roku. Nyní na místě funguje přívoz.