Vojáci procházejí v posledních týdnech nejednou zkouškou. Nejprve ze slibované vratky deseti miliard z rozpočtové rezervy bylo na účet ministerstva obrany odesláno jen miliard pět. Kromě toho poslanci hnutí ANO v úterý nepodpořili rychlejší přijetí novely zákona o vojenském zpravodajství, která má pomoci vytvořit účinnou obranu Česka v kyberprostoru.

Je to o to větší paradox, že zařazení bodu do druhého čtení ve sněmovně se týkalo vládou schválené novely z pera ministerstva obrany, které vede Lubomír Metnar za ANO. Proč nemají ministři podporu ve sněmovně od poslanců hnutí Andreje Babiše?

„Ta odpověď je velmi jednoduchá. Nepodpořil jsem to, protože jsem to nevěděl. Nebylo to domluvené. Program se řídí podle mé dohody se všemi kluby ve sněmovně. Bude to ale zařazeno zítra jako první bod,“ řekl ve čtvrtek serveru Lidovky.cz předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek (ANO).

„Osobně to načtu. Protože má ministr Metnar covid, zastoupí ho Jan Hamáček,“ dodal Faltýnek s tím, že v úterý byl návrhem překvapen a nechtěl prý z taktických důvodů zařazovat novelu bez dohody. „Nechtěl jsem to bourat relativně nekonfliktním tiskem, kolem kterého však přeci jen nějaká debata bude,“ uzavřel Faltýnek.

Žádná novinka. Důležitý „ležák“

Novela není žádnou novinkou. Vojenské zpravodajství prostřednictví ministerstva obrany předložilo novelu už do předchozí Poslanecké sněmovny, ale tam se pro ni nenašla podpora. Úkol vlády z roku 2015, jak čelit stále rostoucím hackerským útokům, tak dodnes není zákonem zakotven, aby se mu armádní špióni mohli legálně věnovat.

Není jasné, proč už nezařadili poslanci ANO bod na program během jednání organizačního výboru, který formuje sled sněmovních tisků, kterými se poslanci zabývají. Paradoxů je však v tomto příběhu podstatně víc. Zpravodajem novely je poslanec Josef Bělica, opět ANO. Ten ještě spolu se šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem a Barborou Kořánovou sice pro zařazení bodu v úterý v ANO hlasovali, byli však v podstatné menšině. Ostatních 37 poslanců klubu se hlasování zdrželo. Pro přijetí bylo přitom potřeba 52 hlasů.

Novela by přesto pohodlně prošla, protože bod navrhla zařadit Jana Černochová (ODS), šéfka výboru pro obranu. A hlasovalo pro něj i všech dvanáct přítomných občanských demokratů dále také přítomní poslanci z TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Bude hůř. Kybehrozby se množí

„Podporujeme návrh. Odvedl se na něm obrovský kus práce. Hledala se shoda napříč stranami, aby tam nebyly věci, se kterými nesouhlasí. Dali jsme dohromady komplexní pozměňovací návrh. Jde o výsledek kolektivní práce a já bych chtěla v tomto volebním období sněmovny končit s tím, že tento zákon bude přijatý,“ řekla pro Lidovky.cz předsedkyně Černochová, která se zároveň podivila nad tím, proč v úterý poslanci ANO pro rychlé projednání návrhu ruku nezvedli.

Podle šéfky výboru pro obranu je novela potřeba vzhledem ke zhoršující se bezpečnosti na sítích. „Situace v kyberbezpečnosti lepší nebude. Bude horší a horší. My jako Česká republika tento nástroj potřebujeme. V komplexní novele je i změna ve vztahu ke kontrole zpravodajských služeb,“ upozornila dále Černochová.

Podle sněmovních insiderů byl úterní „výpadek“ hlasovací většiny v ANO ovlivněn i tím, že Metnarovi, který se nyní léčí s covidem, dlouhodobě chybí silnější lobbing mezi poslanci. „Na prosazování takových návrhů asistent nestačí. Tím, že ministr není poslanec, je to o to horší,“ dodal důvěryhodný zdroj serveru Lidovky.cz