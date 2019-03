Proč přibývá nehod na trati? Strojvůdci jsou unavení a přetížení, často se nevěnují řízení

Praha Za chybami strojvůdců může být i jejich přetěžování dopravci, kteří tak řeší jejich nedostatek. Zejména menší dopravci pak například formou brigád zaměstnávají strojvůdce, kteří současně jezdí u konkurence. Problémem je také nevěnování se řízení, například sledování mobilních telefonů. ČTK to v úterý řekl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Dodržování stanovených limitů jízdy strojvůdců i jejich odpočinku by mohl ověřovat nový kontrolní systém, zavést by jej měla novela zákona o drahách. V Česku je 9565 strojvůdců, dopravcům jich schází přes 300.



Právě únava způsobená přetěžováním strojvůdců je podle Nováka jedním z důvodů zvyšujícího se počtu mimořádných událostí na železnici. Někteří dopravci řeší personální nedostatek jejich využíváním nad rámec zákonem stanovené doby. Strojvůdci podle zákona o drahách mohou být ve službě maximálně 13 hodin, poté musí následovat minimálně jedenáctihodinový odpočinek.

Novák připustil, že někteří dopravci tyto limity nedodržují. „Pokud ale vyrazíme nyní na kontroly, je většinou vše v pořádku. Potřebovali bychom další nástroje pro kontrolu,“ řekl.

Strojvůdce na brigádě

Únavu strojvůdců může zvyšovat i konkurenční boj dopravců o ně. Někteří strojvůdci dokonce jezdí pro více dopravců najednou, často na úkor odpočinku. „Máme náznaky, že především menší dopravci využívají strojvůdce od větších firem, například formou brigád,“ podotkl mluvčí.



Drážní úřad proto chce zavést takzvaný monitoring licence strojvedoucího. Dopravce by při každé jízdě musel do systému zadávat licenci strojvedoucího, úřad by tak mohl lépe sledovat, zda strojvedoucí nepřekračuje maximální dobu jízdy, případně zda v době odpočinku nejezdí pro jiného dopravce. Úřad na systému začal pracovat před dvěma lety a zatím je ve zkušebním provozu, přičemž zapojení dopravců je dobrovolné. Povinné využití systému totiž zatím neumožňuje zákon o drahách, změnit by to mohla připravovaná novela.

Dalším faktorem, který může stát za chybami strojvůdců, může být podle Drážního úřadu i chování strojvůdců. Někteří se podle zjištění nedostatečně věnují řízení. Děje se tak zejména na trasách, které jsou pro strojvůdce rutinní, někteří tak za jízdy mohou používat chytré telefony či tablety, na nichž například sledují filmy či hrají hry.

Požadavky na strojvůdce, jejich výcvik a kvalifikaci se podle Nováka oproti minulosti příliš nezměnily. Jedinou změnou je omezení počtu zkoušek, které uchazeč může u Drážního úřadu absolvovat. Zatímco v minulosti byl neomezený, nyní jsou povoleny pouze tři zkoušky.

Nehod na železnici přibývá

Dosud se nezměnily ani zdravotní podmínky pro výkon strojvůdce. Řada z nich je přitom důchodového věku, v případě potvrzení od lékaře však mohou jezdit dále. Drážní úřad chce proto v novele zákona o drahách specifikovat lékaře, kteří toto potvrzení mohou vydávat, aby nehrozilo zneužívání těchto potvrzení. Doktoři by měli nově splňovat například znalosti z dopravní psychologie.



Drážní úřad chce v souvislosti s přibývajícím počtem nehod vytvořit také dvě centra s tréninkovými trenažéry. Mohli by je využívat noví i zkušení strojvedoucí, kteří by se tak mohli vyvarovat špatných návyků.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit už 220, meziročně o čtvrtinu více. Zatím poslední případ se stal ráno v Brně na hlavním nádraží, kde se srazily dva vlaky. Podle Drážní inspekce bylo 22 cestujících zraněno. Záchranné složky evakuovaly z vlaků 250 lidí.