Proč se nechovat jako Prymula? Přečtěte si názory odborníků na důležitost dodržování covidových opatření

PRAHA Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) podle Blesku ve středu večer vyšel z restaurace, kde s ním byl například i předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Prymulu to bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stát ministerské křeslo. Ať už lidé zareagují jakkoliv, dodržovat nastavená opatření proti šíření koronaviru je přesto nadále potřeba, což dokládají následující studie či názory odborníků objevující se od první vlny pandemie.

Šéf resortu zdravotnictví podle Blesku nedodržující vládní opatření rozlítil Čechy a přijde na základě vyjádření Babiše o svůj post. Prymula nejen, že byl podle deníku v restauraci Rio’s v době, kdy jsou dle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii tato zařízení uzavřená, ale navíc si venku nenasadil roušku, přestože se setkal například s řidičem svého vládního auta.

Prymulova verze je ale jiná. Schůzka se podle něj uskutečnila v soukromých prostorách kapituly a opatření o omezení shromažďování neporušil, jelikož platilo až od dalšího rána. Faktem nicméně zůstává, že si venku roušku, jejíž nošení sám doporučil, nenasadil. A restaurace, ve které se podle Faltýnka skutečně setkali, měla být zavřená.



Mohlo by se to zdát jako maličkost, ale nosit roušku je nyní podle odborníků důležité i venku. „Smyslem i těch nejobyčejnějších roušek, které nosíme, je, abychom chránili druhé před kapénkami a aerosolem, který vydechujeme či vykašláváme a může obsahovat virus. Obzvláště menší aerosol se šíří na větší vzdálenosti a zůstává ve vzduchu dlouho,“ uvedl ve středu v rozhovoru pro server Lidovky.cz rektor ČVUT Vojtěch Petráček s tím, že je důležité, aby si rouškou chránili ústa a nos všichni.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula odchází z tiskové konference, kde oznámil, že rezignovat nehodlá.

Prymula a spol. roušky uvnitř neměli. „Po dobu jednání roušky většinově nebyly, protože tam byl vždy nějaký nápoj,“ řekl Prymula pro týdeník Respekt. Jde o situaci, která svým způsobem připomíná duben letošního roku, kdy prezident Miloš Zeman hostil svůj poradní tým a u jednoho stolu se tehdy sešel šéf vnitra Jana Hamáček (ČSSD) i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vzdálenosti mezi hosty ale byly podle snímku mluvčího Jiřího Ovčáčka minimální.



Rastislav Maďar, později koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, situaci hodnotil pro Lidovky.cz tehdy slovy, že by rozhodně nebylo moudré, pokud by členové expertního týmu a další účastníci posezení byli ve vzdálenosti menší než dva metry bez roušky. Událost se odehrála v době, kdy nosit roušku na veřejnosti museli Češi povinně a za nedodržování opatření hrozila pokuta.

O účinnosti roušek hovořili v květnu také výzkumníci z Hongkongu. Při pokusu zjistili, že bezkontaktní přenos viru se může při jejich použití snížit o více než 60 %. „Je jasné, že když nakažení lidé nosí roušku, zvlášť když nemají žádné symptomy, je to mnohem důležitější než cokoli jiného,“ řekl tehdy přední expert v zemi Yuen Kwok Yung novinářům. „Vysvětluje to také, proč je důležité všeobecné nošení roušek, protože teď už víme, že značný počet nakažených nemá žádné symptomy,“ dodal.

Tématu nošení roušek se dotkl v minulosti také epidemiolog Maďar „Vezměte si, já taky nejsem rizikový, nebojím se o sebe, ale potkávám se se spoustou lidí a velmi nerad bych je nakazil, kdybych virus měl,“ konstatoval Maďař pro Lidovky.cz s tím, že jde o zodpovědnost vůči okolí. „Asi se shodneme, že nandat si roušku, když se mám přiblížit k někomu na dva metry, je velmi jednoduché.“

Roušky a respirátory jsou podle izraelských expertů důležité také vzhledem k tomu, že někteří nakažení s asymptomatickým průběhem nemoci mohou chorobu dostat znovu, což by mohlo představovat problém pro koncept předpokládané kolektivní imunity. Ve své studii zjistili, že protilátky se sice vytvořily po prodělání u osmdesáti procent populace, zbylá pětina je ale neměla. Podle vědců tedy není radno roušky a respirátory ignorovat. Více o tématu zde.

Američtí výzkumníci zase prokázali, že přestože je rouška mnohdy nepohodlná, nemá vliv na tok kyslíku do plic, a to ani u osob s těžkými plicními chorobami. Podle agentury Reuters otestovali patnáct zdravých lékařů a stejný počet vojenských veteránů se silně poškozenými plícemi. Před a po testu, který spočíval v šestiminutové svižné chůzi, změřili hladiny kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Výsledkem bylo, že ani jedna skupina nevykazovala významné změny ve výměně tělních plynů, a to ani hned po testu, ani půl hodiny poté.

Co se týče dodržování zbylých restrikcí, Česko se podle virologa Jiřího Černého nyní nachází ve stavu, kdy je nutné šíření koronaviru dostat pod kontrolu. „Situaci v ČR považuji za natolik alarmující, že je nutné zatáhnout za záchrannou brzdu a epidemii zpomalit pomocí drastických opatření,” uvedl pro Lidovky.cz tento týden virolog.

V současné chvíli má podle něj Česko totiž nakročeno k italskému či wu-chanskému scénáři z počátku pandemie, pokud nedojde ke zpomalení šíření viru. „Situace ve Wu-chanu byla asi podobná jako na jaře v severní Itálii nebo ve Španělsku. Je zde ale reálná šance, že pokud se v Česku rychle nepodaří situaci dostat pod kontrolu, tak se podobný scénář může opakovat i u nás,” uzavřel Černý.