Proces až po volbách. Půta podal námitku den před startem soudu, senát ale znal několik měsíců

PRAHA Z korupce obžalovaný hejtman Martin Půta (SLK) si dříve posteskl, jak se jeho kauza vleče. Obviněný je už čtyři roky, soud navíc pořádně nezačal. Lidovky.cz při rekapitulaci případu narazily na otázku, zda k průtahům nepřispěl i on sám. Kvůli podjatosti musela soudní senát opustit jeho členka, námitku proti ní vznesl Půta v září den před prvním jednáním. Hlavní líčení se pak o tři měsíce odložilo. O složení senátu přitom hejtman věděl už před začátkem léta.

„Jsem připravený se soudem spolupracovat. Zjistil jsem, že se těším, až to začne. Za chvíli to budou čtyři roky, co mě obvinili. A tvrdit, že vám to nevstoupí do života, tak samozřejmě vstoupí,“ sdělil Půta serveru Lidovky.cz pár dní předtím, než se mělo líčení rozjet. Start se plánoval na 11. září. Podle státního zástupce se nechal hejtman uplatit za to, že pomůže zajistit financování projektu z evropských fondů.

Uvedeného dne se všechny strany v soudní síni sešly, ale jednání skončilo dříve, než začalo. Hejtman den předtím vznesl námitku proti podjatosti členky senátu Zdeňky Hronové, která je manželkou jeho stranického kolegy. Senát ji zamítl, na to reagoval Půta i žalobce stížností. Soudce Petr Neumann jednání odročil na 4. prosince. Chtěl mít jistotu, že nadřízený soud do té doby stížnost vyřídí. Odvolací instance Hronovou ze senátu vyřadila.

V čem je háček? Hejtman s podnětem nemusel čekat až do září. Kdo v senátu zasedl, se vědělo mnohem dříve. „Všichni obžalovaní měli možnost se složení senátu dozvědět již od 20. března letošního roku. Možnosti nahlédnout do soudního spisu využil i právní zástupce obžalovaného, který podal námitku podjatosti,“ sdělila serveru Lidovky.cz Karolina Francová, mluvčí liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem.

„Dle sdělení soudce Mgr. Neumanna však byla informace o jménech přísedících konkrétně tomuto obžalovanému sdělena jím osobně i telefonicky,“ doplnila mluvčí. Jeden z Půtových právních zástupců Tomáš Gřivna uvedl, že se se sestavou senátu seznámil nejméně dva měsíce před prvním jednáním. „Někdy před začátkem prázdnin, přesné datum si už nevybavíme,“ sdělil serveru Lidovky.cz Gřivna.

‚Námitku je možné vznést před líčením‘

Nejpozději přitom musela být Půtovi jména soudce i přísedících známa krátce poté, co senát 23. května zasedl k předběžnému projednání obžaloby. Při něm poslal kauzu do hlavního líčení.

Kde jsou peníze? Kriminalisté hejtmana Půtu při údajném přijímaní úplatku za ruku nechytili, řídí se ale několika indiciemi. Jednou z nich je nalezený dokument, který náležel s největší pravděpodobností Janu Petráňovi z Metrostavu.

Na listině byl rozpis částek u kódovaných jmen, obnos ve výši 800 tisíc korun byl uvedený u přezdívky Nejvyšší. Tato přezdívka podle informací z odposlechů patřila Půtovi.

Nic hejtmanově straně nebránilo, aby námitku podjatosti podala už tehdy a přispěla tím k hladšímu průběhu procesu. V takovém případě není vyloučené, že 11. září mohl začít líčení naostro už s obměněným senátem.

„Námitku podjatosti je možné vznést před hlavním líčením. Pokud se tak stane v přiměřené lhůtě před jeho konáním, je možné o ní i rozhodnout, a to včetně vyřízení případné stížnosti,“ potvrdila mluvčí Francová. Místo toho kauza nabrala zpoždění tři měsíce, pokračovat se má 4. prosince. Prodleva překlenula i říjnové komunální volby, v nichž na Liberecku kandidovali i Půtovi Starostové pro Liberecký kraj.

Předejít pochybnostem

Advokát Gřivna zdůrazňuje, že nemínil proces natahovat. „O vznesení námitky jsme rozhodli o víkendu před zahájením hlavního líčení, protože na konci týdne se objevily informace, že tato skutečnost bude zneužita proti panu hejtmanovi v politickém boji,“ vysvětlil. „Cílem našeho klienta bylo předejít tomu, aby průběh soudního jednání nebo budoucí rozhodnutí soudu nemohly být zpochybněny, ať již právně nebo mediálně,“ dodal.

Zda neměl na hrozbu zpochybnění čistoty případu přijít dřív i bez řečeného podnětu zvenčí, ví nejlépe on sám. Advokát pak upozorňuje, že soudce nemusel nic odročit a že to po něm nežádal. Kdyby to však neudělal, riskoval by. Jestli by totiž v líčení pokračoval a nadřízený soud by vyhověl stížnosti ohledně podjatosti, což se stalo, provedené úkony by přišly vniveč a nový senát by je musel absolvovat znovu. Došlo by k dalším průtahům.

„Já jsem z toho, jak dlouho to trvá a na čem je to od začátku postavené, smutný už čtvrtý rok,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz Půta, jak vnímá svou kauzu. Státní zástupce Radim Kadlček ho usadil na lavici obžalovaných kvůli zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Půta podle něj coby někdejší šéf dotačního výboru Severovýchod nad rámec svých povinností stranil projektu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci.

‚Nemám pocit spravedlnosti‘

Oprava měla spolknout 65 milionů korun. Investor záměru, obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany, plánovala drtivou většinu nákladů pokrýt z evropských fondů. Hejtman na několika jednáních dotačního výboru v roce 2013 podle žalobce volal po průběžném financování projektu. Tento postoj měl svou váhu, výbor totiž záměr původně hodnotil jako rizikový. Peníze chtěl uvolnit až po jeho úspěšném dokončení.

„Ing. Jaroslav Stuchlík a Ing. Jan Petráň na základě předchozí dohody s Ing. Petrem Jirkůvem požádali v Liberci Bc. Martina Půtu, aby zajistil vlivem svého postavení předsedy Regionální rady soudržnosti regionu Severovýchod, (…), aby stavební práce na opravě obou budov, v té době již zčásti provedené, byly společnosti Metrostav a.s. uhrazeny z rozpočtu Evropské unie, a to za (…) slíbený úplatek ve výši 800 000 korun,“ stojí v obžalobě.

Stuchlík s Petráňem jsou představitelé firmy Metrostav, jež rekonstrukci prováděla. Podle žalobce inkasoval Půta nakonec 500 tisíc. Hejtman tento výklad odmítá, ničeho nezákonného se podle svých slov nedopustil. V případě uznání viny může strávit za mřížemi až 12 let. „Že bych měl pocit, že přípravné řízení bylo ukázkou toho, jak má fungovat spravedlnost, to nemám,“ uvedl už dříve pro Lidovky.cz.

Dohromady do kauzy spadlo včetně hejtmana třináct lidí a čtyři firmy, jednou z nich je i stavební kolos Metrostav. Druhou část případu vystavěl žalobce Kadlček kolem údajného pokusu o podvodný zisk dotace ve výši 30 milionů korun na projekt takzvané oddechové zóny Perštýn, tato část případu se Půty netýká. Žádný ze záměrů nakonec nestál daňového poplatníka ani korunu, penězovody zastavil zásah policie.