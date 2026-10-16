Proces s Číňanem viněným ze špionáže pokračuje. Může padnout rozsudek

Soudní jednání odstartovalo ve středu. Samotný obžalovaný se k věci ve veřejné části jednání nevyjádřil, avšak jeho obhájce prohlásil, že odmítá vinu. Podle Jang I-mingova zástupce šlo o standardní novinářskou práci a pouhý úmysl shromažďovat informace nelze automaticky vykládat jako ohrožení zájmů České republiky. Obhajoba rovněž odmítla spojení obžalovaného s cizí zpravodajskou institucí.
Podle obžaloby přicestoval cizinec do Česka v roce 2022 pod novinářským krytím pro čínský deník Guangming Daily. Měl systematicky navazovat kontakty, zval vytipované osoby na večeře či jim dával drobné dárky. Získané poznatky pak měl vyhodnocovat a předávat čínským tajným službám.
Čtvrteční program v soudní síni se nesl v duchu řešení procesních záležitostí. Původně se počítalo s tím, že se neveřejného jednání budou moci účastnit i dvě obžalovaným zvolené důvěrnice. Soud je však nakonec z místnosti vyloučil.
Na dotaz ohledně totožnosti důvěrnic a jejich případné vazby na čínskou ambasádu obhájce Michal Sýkora uvedl, že situace je složitější. Poznamenal sice, že ambasáda má právo zajímat se o osud svého občana, současně však potvrdil, že minimálně jedna z přítomných osob s ambasádou nijak spojená není.
Státní zástupce navrhuje pro obžalovaného úhrnný trest v délce tří let, peněžní postih a rovněž vyhoštění. Celkově mu za daný trestný čin hrozí až pět let odnětí svobody.
Podle obžaloby měl cizinec v regionu Visegrádské čtyřky za úkol monitorovat situaci a vytěžovat lidi z politických i akademických kruhů. V jeho okruhu kontaktů figuroval například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a vypracoval analýzu mezinárodního dění. Poté, co Zahradila v létě 2024 oslovily bezpečnostní složky s informací, že novinář představuje bezpečnostní riziko, spolupráci ukončil.