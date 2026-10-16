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Proces s Číňanem viněným ze špionáže pokračuje. Může padnout rozsudek

  10:45aktualizováno  10:45
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Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. (14. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
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Čínský občan, který měl v Česku pod novinářským krytím sbírat informace, opět stane před soudem. Jang I-ming čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Případ, jenž představuje historicky první obvinění tohoto druhu, se odehrává za přísně utajovaných podmínek a z větší části za zavřenými dveřmi. Je přitom možné, že rozsudek padne už v pátek.

Soudní jednání odstartovalo ve středu. Samotný obžalovaný se k věci ve veřejné části jednání nevyjádřil, avšak jeho obhájce prohlásil, že odmítá vinu. Podle Jang I-mingova zástupce šlo o standardní novinářskou práci a pouhý úmysl shromažďovat informace nelze automaticky vykládat jako ohrožení zájmů České republiky. Obhajoba rovněž odmítla spojení obžalovaného s cizí zpravodajskou institucí.

Podle obžaloby přicestoval cizinec do Česka v roce 2022 pod novinářským krytím pro čínský deník Guangming Daily. Měl systematicky navazovat kontakty, zval vytipované osoby na večeře či jim dával drobné dárky. Získané poznatky pak měl vyhodnocovat a předávat čínským tajným službám.

Čtvrteční program v soudní síni se nesl v duchu řešení procesních záležitostí. Původně se počítalo s tím, že se neveřejného jednání budou moci účastnit i dvě obžalovaným zvolené důvěrnice. Soud je však nakonec z místnosti vyloučil.

Na dotaz ohledně totožnosti důvěrnic a jejich případné vazby na čínskou ambasádu obhájce Michal Sýkora uvedl, že situace je složitější. Poznamenal sice, že ambasáda má právo zajímat se o osud svého občana, současně však potvrdil, že minimálně jedna z přítomných osob s ambasádou nijak spojená není.

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Státní zástupce navrhuje pro obžalovaného úhrnný trest v délce tří let, peněžní postih a rovněž vyhoštění. Celkově mu za daný trestný čin hrozí až pět let odnětí svobody.

Podle obžaloby měl cizinec v regionu Visegrádské čtyřky za úkol monitorovat situaci a vytěžovat lidi z politických i akademických kruhů. V jeho okruhu kontaktů figuroval například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a vypracoval analýzu mezinárodního dění. Poté, co Zahradila v létě 2024 oslovily bezpečnostní složky s informací, že novinář představuje bezpečnostní riziko, spolupráci ukončil.

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