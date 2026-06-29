„Pokud v následujících dnech nedojde k výrazným cenovým výkyvům či zhoršení situace na Blízkém východě, je ukončení regulace logickým krokem. Je to také rozpočtově odpovědné řešení, protože rozpočtový dopad nižší spotřební daně je miliarda korun měsíčně,“ uvedla Schillerová.
Cenový strop na pohonné hmoty platí do konce června. Opatření přijala vláda po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, když USA zaútočily na Írán.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži nejvýše tři koruny na litr paliva.
V úterý maximální prodejní cena benzinu vzroste o haléř na 40,47 korun za litr, cena nafty o sedm haléřů na 36,47 koruny za litr. Zároveň po dobu regulace platí snížená spotřební daň na naftu 8,011 koruny za litr namísto standardních 9,95 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr.