Obchody regulují počet nakupujících košíky, jeden do páru nestačí. Naprostý nesmysl, rozčilují se zákazníci

Praha Nové restriktivní opatření, podle kterého pro sebe jeden zákazník musí mít v obchodě k dispozici plochu 15 metrů čtverečních a jež platí od středy, s sebou přináší komplikace. Například nákupní vozík si musí vzít každý zákazník. Jeden košík nestačí ani v případě, že se na společný nákup vydal třeba manželský pár. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v reakci na nastalé problémy již avizoval, že nařízení je potřeba změnit.

„Pane, omlouvám se, ale bez košíku dovnitř nemůžete,“ zastavuje ostraha Albertu v pražském Karlíně zákazníka před vstupem do prodejny. Počet připravených nákupních košíků totiž do jednoho odpovídá povolenému počtu osob podle nového nařízení vlády, dle kterého musí mít za účelem omezení šíření koronaviru každý zákazník pro sebe 15 metrů čtverečních plochy prodejny.

Jakmile košíky dojdou, dovnitř nikdo další nesmí. Ve středu odpoledne jich však zůstává k dispozici ještě celá dlouhá řada. „Zatím kapacity stačí a fronty se netvoří, uvidíme, jak to bude dál,“ dodal.

Podobná situace se opakuje také v Penny Marketu ve Slaném, kde ochranka zastaví pár, přičemž nákupní vozík tlačí pouze žena. „Vozík si musíte vzít oba, počítáme podle toho, kolik lidí je v prodejně,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz člen ochranky. Muž se však s upozorněním nehodlá smířit a s ostrahou o pravidlech diskutuje.

„My ale patříme k sobě, bydlíme spolu. To si mám vzít vozík jenom tak na procházku a nechat ho prázdný? Je to naprostý nesmysl,“ reaguje pro server Lidovky.cz rozhořčený Jiří Skála ze Slaného. Nakonec se umoudří a sáhne po menším nákupním košíku s dotazem, zda to stačí. A uznává, že měly řetězce málo času na celkovou přípravu. „Ano, malý košík stačí. Výjimku mají lidé s kočárkem nebo ti na invalidním vozíku,“ potvrzuje muž pověřený kontrolou.

Očíslované vozíky

Obvyklá plocha většiny prodejen Penny Market se pohybuje od 700 do 830 metrů čtverečních. Na základě aktuálního vládního nařízení se tak do klasického Penny Marketu vejde maximálně zhruba padesátka zákazníků. „Očekáváme, že v některých zvláště frekventovaných prodejnách mohou vzniknout fronty,“ reagoval pro Lidovky.cz manažer komunikace společnosti Tomáš Kubík.

V Bille na pražském Karlíně, kam smí od středy maximálně 24 zákazníků, více příchozích očekávají. Vstup do prodejny, který doposud nikdo nekontroloval, teď proto koriguje brigádní posila. Ani tam bez košíku nikdo nesmí.

Podobnou strategii zvolil také Kaufland v pražské Michli, kde dokonce košíky očíslovali. „Když přijdou lidé nakupovat ve dvojici a mají společný vozík, tak jim ještě přihodím jeden malý nákupní košík s číslem, aby nám to sedělo. Máme tak přehled o počtu zákazníků, “ řekl serveru Lidovky.cz člen ochranky.

Oproti tomu diskont Lidl spoléhá, že limit pro počet zákazníků stanovený vládou nepřekročí a velká omezení zatím na většině svých prodejen nezavedl. „Výsledkem naší analýzy je, že ve velké části našich prodejen i přes aktuální nařízení vlády nepřekračujeme stanovené limity,“ reagoval pro server Lidovky.cz mluvčí Lidlu Tomáš Myler. Počínaje čtvrtkem už však začne počítat vozíky jako konkurence.