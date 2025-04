Změna má umožnit přírodní obnovu lesů a snížit tak vlastníkům lesů náklady na ni. Novelu nyní posoudí Senát.

Novela je podle ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL nejvýraznější změnou lesního zákona posledních let.

Nová pravidla mají motivovat zejména soukromé vlastníky lesů k tomu, aby s nimi nakládali s péčí řádného hospodáře. Hospodaření má být podle něj šetrnější, má zvýšit pestrost lesů a usnadnit jejich přizpůsobení se změnám klimatu.

Hnutí Duha a iniciativa Vědci pro les naopak tvrdí, že novela umožní vysazovat do nestátních lesů monokultury. Podle zastánců předlohy tomu ale zabrání odborní lesní hospodáři a také to, že by vlastníci přišli o státní podporu.