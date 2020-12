Chystá se operace Koudelka. Šéfovi BIS končí mandát, Zeman má o jeho znovuzvolení nejspíš jasno

PRAHA Ještě před finálním soubojem o post příštího premiéra Česka nastane mnohem nenápadnější, avšak o to zásadnější duel. Ve výsledku má sílu výrazně poškodit Česko a otřást vztahy s našimi západními spojenci. Ačkoli se v demokracii opakovaně říká, že nejdůležitější jsou instituce, tentokrát půjde o jednu konkrétní postavu.

V polovině srpna vyprší Michalu Koudelkovi pětileté funkční období ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS). Podle zákona ho může zastávat ještě jednou. Už také řekl, že pokud bude vláda chtít, rád v čele služby setrvá.

Jenže to by mu nesměl stát v cestě jeho úhlavní nepřítel. A sice Miloš Zeman, vrchní velitel ozbrojených sil České republiky. Formálně sice o jmenování šéfa naší nejmocnější tajné služby rozhoduje premiér a vláda, fakticky má ale prezident páky, jak kabinet ovlivnit.

Hradní „hatelist“

Není tajemstvím, že Zeman má jasno. Po premiéru Andreji Babišovi opakovaně a veřejně žádá Koudelkovo odvolání. Za tím účelem si na Hrad vytáhl dokonce bývalého šéfa analytiky BIS Jiřího Roma, který mu vypracoval soupisku údajných Koudelkových prohřešků. Zeman opakovaně tvrdí, že šéf BIS není mužem na svém místě. Vadí mu zejména zpravodajské výstupy BIS namířené proti Číně a Rusku.

Podle informací serveru Lidovky.cz selhal i pokus přimět Koudelku „ke spolupráci“ s Hradem výměnou za klid zbraní. Prsten nepolíbil. Spory se táhnou už tři roky. Po prvotním oťukáváním na sebe oba muži narazili v interpretaci původu jedu, kterým byl ve Velké Británii přiotráven dvojitý agent Sergej Skripal. Zatímco BIS v roce 2018 odmítla spojitost s Českem, Zeman se přidal k prokremelskému výkladu, že se novičok u nás vyráběl. Později Zeman útočil na BIS kvůli její výroční zprávě, která pojmenovává hrozby, které představují režimy v Moskvě a Pekingu.



V bezpečnostní komunitě se proto proslýchá, že Koudelkova hlava je stále na prvním místě Zemanova takzvaného hatelistu, tedy soupisce na Hradě zapovězených jmen. Hned za ním v seznamu figurují některá média či šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Donedávna na něm byl i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), jehož však v září v úřadu vystřídal Roman Prymula, který se u prezidenta naopak těší uznání.

Hra termínů

Operaci Koudelka však stále chybí kýžený výsledek. Babiš totiž opakovaně říká, že za ředitelem civilní kontrarozvědky stojí a že má jeho důvěru. Vláda už pětkrát navrhla Koudelku na jmenování do hodnosti generála. Zeman však návrhy pokaždé ignoroval. U jiných bezpečnostních sborů přitom mezitím šéfy povyšoval i do vyšších generálských hodností. Za Koudelkovo setrvání se nedávno přimlouval Bohuslav Sobotka, expremiér za ČSSD, který Koudelku do čela BIS v roce 2016 instaloval.

Zemanovi nicméně i přes zdánlivě pevný status quo hrají do ruky termín příštích voleb a konec Koudelkova funkčního období. Zatímco vláda musí rozhodnout o druhém mandátu šéfa BIS do léta, sněmovní volby proběhnou 8. a 9. října. Teprve potom Zeman pověří sestavením vlády zřejmě vítěze voleb. Může se ale díky kontaktům do politického prostředí postarat i o to, aby to ani v případě vítězství u voličů nebyl Babiš. Pokud by kupříkladu v prvním pokusu Babiš nenašel sílu na získání podpory ve sněmovně, mohl by prezident ukázat na druhého na pásce, kde se podle současných průzkumů zřejmě umístí některá z opozičních volebních koalic. To by ovšem mohlo znamenat pro Babišovy ambice pokračovat ve Strakově akademii šach mat.

Stejně tak ale může Zeman Babišovi se sestavením kabinetu výrazně pomoci. A to výměnou za Koudelkův konec. První na tahu však bude současný premiér.

Zemanovo finále

Je jasné, že aktuální pozice BIS znamená stopku jednak pro snahy Rusů a Číňanů uspět ve strategickém tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, ale i pro Huawei při výstavbě sítí 5G. Žádný premiér ani vláda nerozhodne o takto zásadních projektech proti doporučením vlastních tajných služeb.

Zeman to ví stejně dobře jako to, kdy končí jeho vlastní funkční období (8. března 2023). Má-li si prosadit v těchto dvou klíčových projektech svou, musí jednat rychle. Zdatně mu v tom sekundují nejbližší spolupracovníci Martin Nejedlý s Vratislavem Mynářem. Dvojici, jíž se kvůli netransparentnímu a kontroverznímu podnikání přezdívá „pumpař“ a „vlekař“. Zatímco poradce Nejedlý v minulosti působil v české pobočce ruského ropného gigantu Lukoil a má bohaté kontakty na současný Kreml, kancléř Mynář proslul „zázračnými“ dotacemi, stavbou lyžařského areálu v Osvětimanech a také bezpečnostní prověrkou, kterou mu úřady odmítly vydat.

Ostatně odcházející velvyslanec USA v Praze Stephen King v poměrně otevřeném (na diplomata) rozhovoru pro Seznam Zprávy na adresu Zemanova závadového okolí uvedl: „To neznamená, že bychom takové obavy ohledně lidí v blízkosti prezidenta neměli vůbec.“

Ačkoli je jasné, že Česko stejně jako svět žije nyní bojem s pandemií, před Babišem stojí neméně důležitá výzva. A sice, jestli ubrání směřování země na Západ. A to, že půjde o tuhých několik měsíců, naznačil i samotný Koudelka. „Získáváme v poslední době řadu informací o tom, že se proti službě připravuje diskreditační kampaň. To je bohužel realita, v níž musíme žít. Tyto aktivity souvisejí s naší činností, která některým skupinám velmi komplikuje plány,“ prohlásil minulý měsíc ředitel českých „kontrášů“ v rozhovoru pro Deník N.



Je přitom jasné, že případná výměna šéfa kontrarozvědky, který loni získal prestižní cenu George Teneta za dobrou spolupráci v sídle CIA v Babišově přítomnosti, bude sledovaná zrakem orla bělohlavého.