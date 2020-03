V Česku zemřeli na nákazu koronavirem dva lidé. Vojtěch podporuje prodloužení stavu nouze o 30 dní

Praha Na nákazu koronavirem zemřeli v ČR další 2 lidé, počet obětí nemoci tak stoupl na 11, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Uzdravených zůstává 11. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to ještě před zveřejněním posledních dat v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna. Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO).

Nouzový stav podle Vojtěcha umožní rychlejší nakupování ochranných pomůcek, protože jinak by se úřady musely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a pořizování tohoto materiálu by proto trvalo déle. Poznamenal, že v současné situaci se objednávky musí uzavírat v řádu minut. Stav navíc zhoršil vývoj v USA, které se staly novým centrem nákazy. Poptávka po ochranných pomůckách tak ještě stoupla a mnohonásobně převyšuje výrobní kapacity, řekl ministr. Babiš navrhuje prodloužit nouzový stav o 30 dní. V pátek přibylo dalších 257 případů nákazy Poznamenal také, že nouzový stav například umožní v případě potřeby urychlené vyklizení objektu, který by mohl být využit pro péči o pacienty. Situace v počtu nakažených v Česku není dle něj nejpříznivější. K dnešnímu ránu byl počet potvrzených onemocnění 2422 a množství nemocných se za pátek zvýšil o 373, což byl zatím nejvyšší denní přírůstek. Zároveň ale zdůraznil, že se stále více testuje, s čímž je spojen větší záchyt pacientů. „Nastává kritická fáze epidemie, kdy uvidíme, jak si na tom s tou epidemií stojíme,“ řekl. Situaci bude podle něj možné vyhodnotit až v následujících dnech. V ČR je podle Vojtěcha v současné době asi 200 až 250 hospitalizovaných lidí s nemocí způsobenou koronavirem, ve vážném stavu je asi 40 až 50 pacientů. Prodloužení nouzového stavu? Opozice je zdrženlivá, chce znát další postup vlády Současná opatření, která vláda zavedla ve snaze potlačit nárůst epidemie, budou podle ministra trvat ještě týdny, některá z nich i měsíce. Jako jedny z posledních budou odvolány zákazy hromadných sportovních či kulturních akcí nebo například trhů. Pokud nebude vývoj epidemie „razantně stoupající“, některá jiná opatření by se mohla začít uvolňovat po Velikonocích, řekl Vojtěch. Zmínil například otevření kadeřnictví nebo některých obchodů. Jako jedno z posledních opatření, která budou odvolána, bude podle ministra i povinnost nosit roušky. Poznamenal, že by bylo dobře, kdy tato ochrana v ČR zůstala standardem i do budoucna, například v době chřipkových epidemií.