Profesor a jeho kruhy. Fiala vydal rovnou dvě knihy, jednu na prodej a jednu lehčí pro voliče na mítinky

Recenze

„A kdo z politiků dnes píše knížky? Připadám si v tomto osamocený a nemůžu se s nikým ideově střetnout,“ stýská si předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala. Už nemusí smutnit, publikaci vrhli na předvolební trh Andrej Babiš (ANO) a Ivan Bartoš (Piráti). Fiala poslal do oběhu rovnou dvě. Jednu na prodej a jednu na rozdávání. Letos je to v kampaních už skoro nezbytnost: mít pro voliče na památku něco, co se dá podepsat a vystavit v obýváku.