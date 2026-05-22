„Program se zatím neruší žádný,“ uvedla Pfeiferová s tím, že tým ve výpovědní lhůtě pracuje. Uskuteční se tak například 1. června předávání ceny Toma Stopparda publicistce Alexandře Brockové nebo tento pátek diskuse o autoritářských režimech.
Podle informací Pfeiferové dalo z 13 kmenových zaměstnanců výpovědi 12, přičemž jedna zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti, a nejméně dva ze čtyř externistů.
Pfeiferová uvedla, že od Duška dostala takzvanou výpověď na hodinu. A to kvůli tomu, že do médií řekla, že tým Knihovny Václava Havla nemůže garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci pokračovat od září 2026.
„Myslela jsem si, že když mluvím za celý tým, že tým je knihovna. David Dušek ale řekl, že jsem měla mluvit za knihovnu a ne za tým,“ řekla ke své výpovědi Pfeiferová. Nikdo jí nezakázal vyjadřovat se do médií, doplnila.
Podala pak vlastní výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nyní mluví za tým Knihovny Václava Havla, který se vzepřel vedení Tomáše Sedláčka, jehož správní rada před svou dubnovou rezignací takzvaně postavila na překážky v práci. Znamená to, že zaměstnavatel řediteli knihovny dočasně nemůže přidělovat práci, i když Sedláček může být připraven dál pracovat, takže mu náleží náhrada mzdy. Podobně jako tým odůvodnil svůj odchod z Výboru dárců knihovny její dlouholetý strategický partner, Michaela a Zdeněk Bakalovi.
Ve výpovědi je rovněž dramaturg knihovny a spisovatel Jáchym Topol, který v rozhovoru pro server iRozhlas.cz uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele Knihovny Václava Havla neosvědčil. „A kvůli tomu, že v té funkci je, dochází k těm výpovědím. Protože mně ani ostatním členům týmu se nelíbí, že z Václava Havla vytváří jakousi obchodovatelnou zvláštní věcičku,“ uvedl Topol, podle něhož Sedláček na takzvaných překážkách v práci nemá do chodu knihovny zasahovat.
Portál iROZHLAS.cz dále informoval, že Sedláček chce začít znovu s novými partnery. Obdobně Dušek tento týden řekl, že se mu ozývají zájemci o financování knihovny, bude ale nutné vyřešit personální stránku věci a restrukturalizaci knihovny.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Ekonom Sedláček se jejím ředitelem stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.