Rusko jako hrozba? To bychom do vládního programu museli dát i EU, míní Koten

V debatním pořadu na CNN Prima News nově zvolení poslanci hovořili o programovém prohlášení vlády, které potenciální trojkoalice předložila prezidentu republiky Petru Pavlovi. Ten se ve středu nechal slyšet, že požaduje, aby nová vláda zařadila do programového prohlášení postoj k ruské agresi na Ukrajině a závazek k NATO.
„Není to programové prohlášení prezidenta, ale nově vznikající trojkoalice,“ odpověděl na otázku moderátorce poslanec Radek Koten (SPD) „Nechápu, proč bychom tam měli dávat podporu Ukrajiny,“ dodal s důrazem na to, že jde o českou vládu.
„Já si úplně nemyslím, že by to muselo být vyjmenováno v programovém prohlášení. Tam je spousta věcí, včetně tedy naší příslušnosti k mezinárodním smlouvám a příslušnosti k NATO a k Evropské unii,“ pokračoval Koten.
„Pokud bychom tam tedy explicitně měli vyjmenovat veškerá nebezpečí, která České republice hrozí, tak bychom tam museli samozřejmě vyjmenovat třeba i Evropskou unii, protože ta jako taková poškozuje ekonomiky členských států, například Green Dealem nebo nelegální migrací,“ ohradil se Koten.
„Já jsem velký kritik řady politik Evropské unie. Je přeregulovaná, je přebyrokratizovaná a já jí fandím, ať se vzpamatuje a začne dělat racionálnější politiku. Ale pane kolego, srovnávat Evropskou unii s Ruskem, to už je opravdu hodně silné kafe,“ ohradil se poslanec Jan Skopeček za ODS.