‚Rozdmýchávání nenávisti.‘ Pražská KSČM odsoudila vzpomínku na popravu Horákové a spustila lavinu reakcí

Praha V souvislosti se 70. výročím, které je věnováno obětem komunistického režimu, vznikla občanská iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty. Iniciativa zveřejnila svou výzvu k uctění památky Horákové i dalších obětí monstrprocesů. KSČM nazvala tento postup jako způsob rozdmýchávání nenávisti a antikomunistickou kampaň.

Pražská iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty zveřejnila svou „Výzvu spoluobčanům, institucím a samosprávám k uctění památky doktorky Milady Horákové,“ kterou vyslyšelo jak vedení Prahy, tak i dalších měst.

Překvapivá však byla reakce komunistické strany (KSČM), která se nechala slyšet, že se jedná o „kampaň antikomunistických fanatiků, která má změnit pohled na minulost, současnost i budoucnost,“ jak KSČM podle deníku iDnes napsalo.

Pozdvižení vyvolalo především facebookové vyjádření pražského krajského výboru KSČM, které se důrazně ohradilo „proti zkreslování a přepisování historické pravdy“ a označilo celou iniciativu za „rozdmýchávání antikomunistické nenávisti, která je vyvolávána v hlavním městě“.



Toto prohlášení vzbouřilo vlnu reakcí, především pak na sociální síti Twitter. Odsouzeno bylo desítkami lidí, které považují za vrchol neúcty zlehčování situace a stavění se do pozice oběti. K situaci se vyjádřil například poradce pražského primátora Martin Štěrba. „Historie nelže, komunisté ji (Horákovou) zavraždili stejně jako jejich ex -generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského. To je bez diskuze,“ napsal Štěrba na Twitter. Zastání nenašli komunisté ani u plzeňského primátora či mnohých novinářů.

Dokonce Jiří Dolejš, poslanec za KSČM vyvěsil na svůj Twitter prohlášení, ze kterého jasně vyplývá jeho osobní stanovisko. „ Připomínky justiční vraždy Milady Horákové jsou zcela pochopitelné. Nebo snad má někdo dojem že politická vražda není svinstvo?“ napsal Dolejš na sociální síť Twitter.

Přestože se najde několik jedinců, kteří svou podporu k prohlášení KSČM vyjadřují, převážně jsou tyto hlasy překřičeny mnohem početnější skupinou těch, kteří jsou přesvědčeni, že se jednalo o justiční vraždu, která by měla být připomínána jako odstrašující příklad komunistického totalitního režimu.