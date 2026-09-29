Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom, řekl Babiš

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„My naše sliby plníme, i ty poplatky, my s nimi přijdeme,“ řekl předseda vlády o slibu koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit televizní a rozhlasové poplatky.
„Vy jste ve vládě kradli,“ vyčítá Babiš ve Sněmovně opozici, která podle něj nedělá nic, jen se producíruje před kamerami.
„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil před tím šéf opoziční ODS Martin Kupka v závěru svého vystoupení. Každou neoprávněně vyplacenou korunu firmám Agrofertu bude podle Kupky stát po konci Babišovy vlády vymáhat zpět.
„Výsledek se dá očekávat,“ řekl Babiš už před schůzí na tiskové konferenci ANO a poukázal na to, že opozice má jen 92 hlasů, což k povalení vlády nestačí.