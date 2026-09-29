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Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom, řekl Babiš

  15:25
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Mimořádnou schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře jeho vládě označil premiér a předseda ANO Andrej Babiš za jeden velký předvolební mítink a poděkoval za pozvání na něj. „Prohráli jste volby na antibabišismu a pokračujete v tom, řekl Babiš. „Přestaňte tady lhát o mně,“ vyzval opozici. „Střet zájmů jsem vyřešil,“ zopakoval Babiš.

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„My naše sliby plníme, i ty poplatky, my s nimi přijdeme,“ řekl předseda vlády o slibu koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zrušit televizní a rozhlasové poplatky.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí Petrem Macinkou na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě
Předseda opoziční ODS Martin Kupka hovoří na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě (29. září 2026)
Premiér Andrej Babiš, vicepremiéři a ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na tiskové konferenci hnutí (29. září 2026)
Zástupci KDU-ČSL na tiskové konferenci během mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry Andreji Babišovi. (29. září 2026)
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„Vy jste ve vládě kradli,“ vyčítá Babiš ve Sněmovně opozici, která podle něj nedělá nic, jen se producíruje před kamerami.

„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil před tím šéf opoziční ODS Martin Kupka v závěru svého vystoupení. Každou neoprávněně vyplacenou korunu firmám Agrofertu bude podle Kupky stát po konci Babišovy vlády vymáhat zpět.

„Výsledek se dá očekávat,“ řekl Babiš už před schůzí na tiskové konferenci ANO a poukázal na to, že opozice má jen 92 hlasů, což k povalení vlády nestačí.

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