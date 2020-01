Prohru vnímám jako výhru, říká neúspěšný kandidát na předsedu Pirátů Pikal

Ostrava Neúspěšný kandidát na předsedu Pirátské strany Vojtěch Pikal vzdal klání s Ivanem Bartošem po prvním kole. Smutek prý necítí. O předsednické křeslo vlastně ani nestál. Raději by se viděl na postu místopředsedy.

LN: Proč jste odstoupil z druhého kola? Nemrzí vás prohra?

Prohra mě určitě nemrzí, já to vnímám jako výhru. Postoupil jsem do druhého kola, tím jsem si vůbec nebyl jistý, takže postup do druhého kola je pro mě jednoznačná výhra. Odstoupil jsem, protože Ivan Bartoš, i když on s tím nesouhlasil, tak přece jenom vyhrál první kolo o třídu. Také jsem to udělal pro to, abych členské základně ušetřil jedno hlasování, přeci jen je s tím spousta organizace, a taky proto, že rád budu pro Ivana Bartoše místopředsedou.

LN: Mezi Piráty dnes rezonují témata jako nábor nových členů, školství, zdravotnictví. Co je nejnosnějším tématem pro stranu do dalšího období?

To záleží, na které úrovni.

LN: Řekněme na té předvolební.

Ještě jsme program neschválili, takže je na to trošku brzo. Pro mě osobně je nejdůležitějším tématem, když půjdeme do krajů, tak otevření krajských radnic. Tam je stále spousta věcí, které se dají zlepšit, ať už jde o přístup k občanům či o problémy s hospodařením. Pokud bych měl zmínit nějaké věcnější téma, které vás asi zajímá, tak je to krajské zdravotnictví, protože to je garantem toho, že je dostupná zdravotní péče. A právě tam je to čím dál horší. Je potřeba to řešit na úrovni krajů, zvláště, když pan premiér slibuje, že se to dá řešit. Tak bych ho chytil za slovo. Jako druhé téma bych aktuálně vnímal dopravu, protože to, co se děje s jízdenkami v rámci hromadné železniční dopravy, to nepovažuji za dobrý krok.

LN: S jakou stranou byste si po volbách do sněmovny dokázal představit koaliční spolupráci? ODS, nebo ANO?

Z těchto dvou možností? Bez toho, aniž bych věděl, kdo tam bude, jaká bude mít ministerstva, co bude v koaliční smlouvě? To jsou velké neznámé, které to samozřejmě ovlivňují.

LN: Přesto, která z těchto dvou stran je vám sympatičtější?

Asi bych vybral ODS, protože to je tradiční demokratická strana. Ale samozřejmě záleží na to, jakou by měla rétoriku, program a osobnosti na vládní posty.

LN: Vy už máte stínové ministry?

Myslím si, že ne, ale máme už způsob, jak je začít připravovat.

LN: Piráti se netají tím, že chtějí víc členů. Máte nějaké snové číslo, kolik členů by Vám vyhovovalo?

Já přemýšlím v dekádách. Nevím, jestli jsou ještě realizovatelné strany s masivním členstvím starého československého prvorepublikového typu, ale myslím si, že desítky tisíc členů bychom měli mít. Až budeme mít padesát tisíc, tak budu spokojený. Samozřejmě neznamená to, že v tu chvíli zastavíme nábor. Na stranictví je stále negativní pohled, s tím je potřeba bojovat.

LN: Proč by měl člověk vstoupit k Pirátům?

Protože se chce podílet na tom, aby svět kolem něj byl lepší.