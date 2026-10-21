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Poslanci projednají návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun

  7:28aktualizováno  7:28
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Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně
Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně
Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně
Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně
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Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun začínají projednávat poslanci. Zatímco premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministryně financí za ANO Alena Schillerová označují rozpočet za proinvestiční, navržený schodek kritizují opoziční strany i Národní rozpočtová rada, protože Česko nečelí žádné mimořádné situaci.

„Investice se blíží na historickou hladinu 292 miliard korun,“ uvedla Schillerová, když vláda sobě v září schválila návrh rozpočtu na příští rok.

Vládou navržený schodek je ale druhý nejvyšší v historii Česko republiky po covidovém roce 2021, kdy byl deficit 419,7 miliardy korun.

Původně navržený deficit na příští rok byl ještě o tři miliardy korun vyšší a nezdál se ani koaličním partnerům z Motoristů sobě a SPD. Při jednání prosadili mírnou úpravu a koalice se shodla, že ještě na podzim vládní poslanci předloží v parlamentu další návrhy, po jejichž přijetí klesne konečná výše schodku v příštím roce ještě o 20 miliard korun.

Pro letošní rok je schválený schodek státního rozpočtu 310 miliard korun. Navrhované příjmy se mají proti letošku zvýšit na 2,199 bilionu korun a navrhované výdaje na 2,585 bilionu korun.

V prvním čtení schvalují poslanci jen základní parametry návrhu státního rozpočtu

V prvním čtení schvalují poslanci jen základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek. Opozice bude navrhovat vrátit rozpočet vládě k přepracování. Nemá ale dost hlasů, aby to prosadila.

Schillerová v úterý uvedla, že nebude zastírat, že není se schodkem spokojena, odmítá ale jít cestou rozpočtových triků a podvodů. Podoba rozpočtu je podle ní dobrou zprávou pro všechny, kterým není lhostejné například zdravotnictví nebo investice do dopravní infrastruktury.

Šéf ODS Martin Kupka opakovaně hovoří o rozpočtovém Armagedonu.„Představíme úspory ve vyšších desítkách miliard korun, chceme se dostat ke 100 miliardám,“ uvedl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.

Podle prvního místopředsedy lidovců Benjamina Činčily jde o krizový návrh rozpočtu v době, kdy ale není žádná krize. Upozornil, že kabinet Andreje Babiše navrhuje hospodařit jako v době nejhlubšího covidu-19. „Toto gigantické zadlužování nikdo nesliboval, není k tomu jediný důvod,“ řekl Činčila.

TOP 09 podle šéf svých poslanců Jana Jakoba navrhne snížit schodek na 310 miliard korun, aby odpovídal letošnímu rozpočtu. Alternativně bude strana navrhovat, aby vláda dosáhla na schodek 290 miliard.

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib řekl, že vládou navržený deficit neodpovídá realitě a ve skutečnosti schodek dosáhne přibližně 440 miliard. „Piráti odmítají přístup, kdy vláda projídá budoucnost mladé generace,“ uvedl Hřib.

Věra Kovářová ze STAN označila v úterý vládou navrhovaný schodek za ekonomický zločin. Rozpočet podle ní není proinvestiční, ale proinflační.

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