Chceme zastavit nesmyslný zákaz, řekl autor petice nabourávající Green Deal

Žádají, aby parlament vyzval vládu postavit se proti zákazu aut se spalovacími motory.

Peticí se zabývají na veřejném slyšení členové petičního výboru. „Osobně jsem petici převzal 11. prosince a patří k největším, které parlament v tomto volebním období projednává,“ řekl šéf petičního výboru, předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura

„Jsme proti zákazu výroby, prodeje i provozu klasických aut na benzín a naftu, což již jednou bylo na úrovni EU schváleno. Občanům by se měla zachovat pracovní místa související s výrobou i tento dostupný druh osobní dopravy,“ je uvedeno v petici, se kterou v úterý zamířil do Sněmovny na veřejné slyšení jako zástupce petentů Libor Vondráček, šéf strany Svobodných.

Petice byla spuštěna k výročí Green Dealu

Petice byla spuštěna k pátému výročí Green Dealu. „Pouze chceme, abychom mohli používat auta na benzín nebo na naftu a aby je mohli podnikatelé dál vyrábět. Chceme zastavit nesmyslný zákaz, který vstupuje do svobody podnikání,“ řekl ve Sněmovně Vondráček.

Autoři petice připomínají, že EU v roce 2035 zakáže prodeje aut se spalovacími motory a že zákaz může způsobit nedostupnost aut i ohrožení průmyslu. „Auta se spalovacími motory nechceme zakazovat ani v roce 2035, ani nikdy jindy,“ zdůraznil Vondráček.

„Přechod k dekarbonizaci bude mít astronomické náklady a značná část evropské populace zchudne,“ řekla ekonomka Markéta Šichtařová.

V roce 2026 je plánováno ještě jedno hlasování o konci spalovacích motorů. „Do té doby máme šanci dát najevo, že s tímto nesouhlasíme. Nesmíme tento čas promarnit a musíme nesmyslný zákaz zastavit, dokud je to možné!“ apeluje se na stránkách k petici.

Šéf petičního výboru Tomio Okamura petici podpořil. „Je to věc, která nesvědčí normálnímu životu. Spíš se divím, že jsou evropské elity k požadavkům petice hluché.“

Vondráček řekl iDNES.cz, že Svobodní se ještě nerozhodli, zda půjdou do voleb s společně s hnutím SPD Tomia Okamury, sami, nebo zda on sám bude na kandidátce nové strany Motoristé sobě. To, že nabídku od nich dostal jen on sám, se mu ale příliš nezamlouvá.