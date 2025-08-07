Prvních 72 hodin krize. Rakušan představí příručku, jak přežít katastrofu

Co dělat, když vypadne elektřina, dojde voda nebo vás zasáhne živelní katastrofa nebo jiná krize? Jak přežít první tři dny bez pomoci státu? Na tyto otázky odpovídá nová příručka, kterou představí ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan a šéf hasičů Vladimír Vlček na čtvrteční tiskové konferenci. Portál iDNES.cz ji bude od 9 hodin vysílat živě.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) (vpravo) a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Rakušan a Vlček představí projekt 72 hodin, který má občanům pomoci připravit se na krizové situace, jako jsou přírodní katastrofy, výpadky infrastruktury nebo válka.

Vychází z finského modelu a staví na předpokladu, že po vzniku krize může trvat až tři dny, než dorazí pomoc. Cílem je, aby každý obyvatel věděl, jak se na takovou situaci připravit a jak zvládnout kritické první hodiny – od zajištění vody a potravin až po komunikaci a ochranu blízkých.

Příručka obsahuje praktické rady, jak se zachovat při nejrůznějších typech mimořádných událostí. Je dostupná zdarma na webu 72h.gov.cz v češtině, angličtině, ukrajinštině a také v českém znakovém jazyce.

Letos na podzim plánuje stát rozeslat tištěnou verzi příručky do všech domácností ve spolupráci s Českou poštou. Předcházet tomu bude komunikační kampaň, která má zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti vlastní připravenosti.

