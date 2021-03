Projekt Česká vakcína pomůže v budoucnu, nepůjde o vyhozené peníze, říká expert na očkování

Praha V ideálních podmínkách bychom za osm až deset měsíců mohli vyvinout vakcínu, která postoupí do klinického hodnocení fáze jedna, v níž se testuje na dobrovolnících, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Marek Petráš, který byl loni vědeckým garantem projektu české vakcíny proti covidu.

Lidovky.cz: Vláda na začátku týdne schválila, že český vývoj vakcíny proti covidu může pokračovat. Vy jste byl loni vědeckým garantem projektu, budete i nyní? Oslovil vás někdo z ministerstva?

Ještě ne. Uvidím, jestli to pan ministr udělá, z logiky věci by se to nabízelo, ale buďme realisté.

Lidovky.cz: Kdyby se tak stalo, vzal byste nabídku?

Upřímně, ten jarní entuziasmus už ze mě trochu vyprchal, ale dobrá vůle ve mně pořád je. Člověk by neměl utíkat od rozdělané práce, takže se nebráním další spolupráci. Samozřejmě mohou vzniknout nějaké okolnosti, které mi budou bránit v pokračování. Zatím ale nenastaly, pokud mě ministerstvo osloví, tak se budu určitě snažit přispět svým dílem. Byla by hloupost na nabídku nekývnout. Negativní názory odborníků pro mě nemohou být překážkou k tomu výzkum dokončit.

Lidovky.cz: Takže českému výzkumu stále věříte?

Určitě ano. Jestli se ministerstvo rozhodlo ve výzkumu pokračovat, tak to vychází z diskuzí, které jsme vedli během posledního půl roku. Bavili jsme se zejména o nových mutacích a obecně o nedostatku vakcín v Evropské unii. Když bude dvacet světových producentů, tak pro pokrytí celosvětové potřeby to stačit nemusí. Neříkám, že určitě nebude, říkám, že nemusí. Vidíte, že nyní soutěžíme o rychlost očkování.

Státy, které očkují jako „vzteklé“, což tedy není náš případ, nemají pořádně čím. To je zádrhel, vždy je lepší mít v záloze vlastní očkovací látku. Nicméně netvrdím, že má smysl dělat vlastní vakcínu kvůli počtu dávek, od toho jsou tady jiní velcí hráči. Věřím, že časem se jejich kapacita zmnohonásobí. V množství tedy zásadní problém nevidím. Hlavní důvod obnovy výzkumu jsou nové mutace. Zatím nejsou problémem pro očkování, to však nemusí za půl roku platit, v budoucnu jich bude přibývat.

Může se ukázat, že zmutovaný virus bude unikat ochraně, kterou získáváme po očkování. Při diskuzích jsme uvažovali o tom, co se bude dít, když k tomu dojde. Naši vakcínu bychom upravili tak, aby reflektovala aktuální potřebu. Řekněme, že bude upravená, aby reagovala též na nové varianty koronaviru.

Lidovky.cz: Co ale říkáte na kritiku různých uznávaných odborníků, kteří tvrdí, že to nemá smysl a pokračovat ve výzkumu je zbytečné?

Já se tím upřímně nechci moc zabývat. Nicméně je mi líto, že se opakuje jarní scénář. Kritika se týká hlavně peněz, takovým odborníkům přijde, že jim někdo něco bere. Já jim ale rozhodně nic neberu, navíc ani nevím, jestli mě ministerstvo opět osloví a budu součástí týmu. Současný „humbuk“ kolem české vakcíny považuji za zbytečný. Pokud má vůbec někdy být, tak až v momentě, kdy se český vývoj skutečně rozjede.

Teď zatím víme, že vláda schválila možnost pokračování, ale stejně nevíme, jestli se projekt opravdu znovu obnoví. Třeba jde jen o přípravnou fázi vlády, kdyby náhodou bylo zapotřebí peníze uvolnit a výzkum spustit. Nikdo dopředu neví, koho vláda osloví, třeba osloví zrovna tyto experty, kteří projekt kritizují. Pokud bych byl znovu součástí týmu, tak bych měl v plánu oslovit i akademiky. A vidíte, co se děje. Mrzí mě to a přijde mi to hloupé, ale co s tím nadělám.

Lidovky.cz: Někteří experti mimo jiné uvádějí, že jste zvolili zastaralejší metodu výzkumu než většina světových farmaceutických firem. Rozhodli jste se vytvořit inaktivovanou vakcínu, tedy tu z mrtvého viru. Třeba firmy Pfizer či Moderna vyvinuly modernější genovou očkovací látku typu mRNA. Co vy na to?

Nemyslím si, že jde o zastaralou metodu. Když vyvíjíte vakcínu, tak začínáte touto konzervativní cestou, teprve když se vám to nepodaří, hledáte jiné cesty. Inaktivovaných vakcín proti covidu vzniká celá řada, možná i více než těch „ultramoderních“. Pokud jde o genetické očkování, já k tomu mám své výhrady. Otázka je, jak tento typ vakcín bude adaptovatelný na nové podmínky. Netvrdím, že to nejde, ale také netvrdím, že to bude tak banální, jak si někteří myslí.

Je velice úsměvné, že o tom mluví ti, kteří v životě žádnou vakcínu nevyvinuli. Nad tím bych se pozastavil. Blábolit můžete o čem chcete, druhá věc je, do jaké míry jsou vaše slova pravdivá. Zachytil jsem, že se vyvíjí inaktivovaná vakcína i ve Francii, nejsme jediní. Nejsme žádní bláhoví konzervativci, kteří by šli starou cestou. Já bych se takového modelu držel. Je to osvědčená metoda a alespoň vím, co od ní mohu čekat. Inaktivovaná vakcína je schopna imunizovat a chránit stejně jako moderní genetické vakcíny.

Lidovky.cz: Kritici ale naopak tvrdí, že moderní genové vakcíny jdou lépe „aktualizovat“ proti novým mutacím a na rozdíl od inaktivované vakcíny se dají rychleji měnit a modifikovat.

Podívejte se, inaktivovaná vakcína je tradiční vakcína, která se používá i u chřipky. Každoročně máme novou očkovací látku proti chřipce, která se vyrábí z umrtveného viru. Není třeba hledat velké složitosti jako tito „extraodborníci“. Mám z toho pocit, že už neví, co by vymysleli. Inaktivované vakcíny se využívají i proti klíšťové encefalitidě, dětské přenosné obrně či virové hepatitidě typu A. Podle mého názoru by se tato metoda měla opustit jen v té chvíli, když pomocí ní nejste schopna dosáhnout dostatečně imunizující vakcíny.

Lidovky.cz: Kdy by reálně mohla být česká látka vyvinuta?

V ideálních podmínkách bychom za osm až deset měsíců mohli vyvinout vakcínu, která postoupí do klinického hodnocení fáze jedna, kdy se testuje na dobrovolnících. Za další čtyři měsíce by už mohly být konečné výsledky a kdyby všechno dobře dopadlo, vakcína by se mohla začít aplikovat lidem. Ale pozor, bavíme se o ideálním stavu. Existuje stále hodně neznámých a odhad je hrubý, budoucí podmínky se mohou změnit. To jsou věci, které v tuto chvíli nejde jednoduše naplánovat. Pokud bude klinická studie probíhat i v zahraničí, tak to dá spoustu práce. Musela by se připravit několik měsíců dopředu.

Lidovky.cz: Takže máte v plánu vakcínu testovat i na dobrovolnících v cizině?

První fáze by se zahájila v Česku, třetí fázi bych rád hodnotil na mezinárodní úrovni, probíhala by i na území jiných států. Ale to předbíháme. Může se stát, že v té době už bude řada států proočkovaná. Budeme muset hledat způsob, jak látku testovat v podmínkách, které třeba nebudou stejné jako teď. Ale i tenkrát na jaře, když jsme plánovali výzkum, jsme si představovali, že klinické studie proběhnou i v jiných státech.

Musí se ale opatřit i adekvátní klinická firma, která to zajistí. To jsou úplně jiné peníze. Pro další vývoj je naplánováno 250 milionů korun, to ale vůbec nestačí pro celou studii. Třetí fáze se standardně pohybují na úrovni jedné miliardy korun. Záleží ale na různých faktorech, můžu vám říct deset různých scénářů a třeba nebude platit ani jeden.

Lidovky.cz: Náklady na další fázi se odhadují na vámi zmíněných 250 milionů korun, kam tyto peníze půjdou?

To by vystačilo tak na těch deset měsíců do startu první fáze. Pokud platí to, o čem jsme v minulosti diskutovali, tak peníze by byly použity k tomu, aby se dofinancovala technologie výroby. S tím souvisí zejména všechny kontrolní metody, jejich validace a podobně. Částka by byla využita také k tomu, aby se v rámci Státního zdravotního ústavu postavila bezpečnostní laboratoř pro zvířata, kde by se vakcína testovala.

Nepůjde o vyhozené peníze, taková speciální laboratoř v Česku vůbec neexistuje, mohla by být využita i v budoucnu pro jiné výzkumy, třeba za deset či dvacet let. I na Oxfordu vystavili v rámci vývoje vakcíny proti covidu laboratoře, které určitě využijí i v budoucnu, učí v nich studenty a podobně. Taková myšlenka se nám líbí. Nepůjde o marné investice, takhle jsme to nikdy nekoncipovali. Projekt má vyšší hodnotu.

Lidovky.cz: Prototyp české vakcíny skončil loni na podzim v laboratorní fázi, úspěšně jste ji otestovali na hlodavcích. Jak by výzkum pokračoval?

Teď bude potřeba vakcínu vyzkoušet i na jiných zvířatech. V rámci regulačních postupů se očkovací látka zkouší primárně na hlodavcích, to ale samozřejmě nestačí. Pak musíte použít takzvané nehlodavce, může jít o psy, opice či fretky. Standardně to probíhá tak, že zvíře imunizujete a pak ho schválně infikujete koronavirem a sledujete, jestli onemocnělo nebo ne, jestli zemřelo nebo ne a podobně. Je to velmi cenná zkouška a je nezbytná pro to, aby mohla vakcína postoupit do klinického hodnocení na lidech.