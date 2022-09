V září příštího roku mělo 112 dětí nastoupit do nově zbudované školky v Pitkovicích. Místo polyfunkčního objektu se společenským sálem a lékařem za více než sto milionů korun však v obci na jihovýchodě Prahy trčí jen základová deska a ocelová konstrukce. Stavba je hotová jen zhruba z třetiny a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.

