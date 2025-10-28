Pavel přednese projev ke státnímu svátku před předáním vyznamenání

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Po volbách do Poslanecké sněmovny nyní prezident naplňuje jednu ze svých klíčových pravomocí: jmenovat po volbách premiéra a novou vládu.
V pátek pověřil vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, jednáním o sestavení vlády. Končící kabinet premiéra Petra Fialy z ODS podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.
Loni 28. října mluvil Pavel o tom, že Česká republika na rozdíl od mnoha jiných částí světa prožívá nejdelší období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity.
„Vznik samostatného státu vnímáme jako šťastnou událost. Musíme si připomínat, jak křehká demokracie je,“ uvedl tehdy prezident.
Zároveň varoval před těmi, kdo „staví vzdušné zámky a vytvářejí umělá bitevní pole“. „Potřebujeme reformu důchodů, skutečné reformy ve zdravotnictví, v justici, ve školství, v ochraně životního prostředí, v digitalizaci, v daních i ve veřejné správě a uspořádání země,“ dodal Pavel ve svém loňském projevu.