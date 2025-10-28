Pavel přednese projev ke státnímu svátku před předáním vyznamenání

Prezident Petr Pavel pronese před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev ke státnímu svátku 28. října. Letos ocení 48 osobností. Už během dne také jmenoval nové generály. Půjde o jeho třetí vystoupení při této příležitosti – jeho mandát se totiž letos na podzim přehoupl do druhé poloviny.

Po volbách do Poslanecké sněmovny nyní prezident naplňuje jednu ze svých klíčových pravomocí: jmenovat po volbách premiéra a novou vládu.

V pátek pověřil vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, jednáním o sestavení vlády. Končící kabinet premiéra Petra Fialy z ODS podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.

Loni 28. října mluvil Pavel o tom, že Česká republika na rozdíl od mnoha jiných částí světa prožívá nejdelší období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity.

„Vznik samostatného státu vnímáme jako šťastnou událost. Musíme si připomínat, jak křehká demokracie je,“ uvedl tehdy prezident.

Zároveň varoval před těmi, kdo „staví vzdušné zámky a vytvářejí umělá bitevní pole“. „Potřebujeme reformu důchodů, skutečné reformy ve zdravotnictví, v justici, ve školství, v ochraně životního prostředí, v digitalizaci, v daních i ve veřejné správě a uspořádání země,“ dodal Pavel ve svém loňském projevu.

