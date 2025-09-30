Prezident Pavel promluví k národu. Zatlačí těsně před volbami na politiky?

Od projevu prezidenta Petra Pavla se očekává nejen apel na účast ve volbách, ale také ujištění, že instituce demokracie zůstávají silné bez ohledu na výsledek hlasování.
Politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz uvedl, že jeden ze vzkazů prezidenta bude pozvánka k volbám. „Ať jdou lidé k volbám. Počítají s tím, že po volbách nekončí svět, že armagedon politiky nenastane,“ komentoval politolog možný obsah projevu. Podle něj Pavel bude také poukazovat na to, že na zásadních tématech bude stejně potřeba nějaká širší shoda a nutnost politiků najít kompromis.
„Myslím si, že také zopakuje, že volby jsou jak o vnitřních tématech, tak o nějaké zahraničněpolitické orientaci či předvídatelnosti,“ doplnil Kubáček. Zároveň má za to, že Pavel má v projevu dvě možnosti. Jednou z nich je umírněná cesta.
„Bude spíše zvát k volbám a děkovat za účast s odůvodněním a vědomím, že letos máme nebývale velké množství lidí, kteří se rozhodují, zda vůbec půjdou a koho si vyberou,“ podotkl politolog. Letos jsou volby podle něj unikátní v tom, že dilema, mají voliči napříč stranami.
Za jakých okolností může mít Pavel úspěch
„Podle mě si to prezident uvědomuje. Když nebude tlačit na pilu, tak může mít mnohem větší úspěch. Jednak, co se týče zvýšení volební účasti, ale zároveň i nějakého dlouhodobějšího efektu. Lidé si řeknou, je rozumný, nevstupuje do toho, což potřebuje potom, co se týče dalších vyjednávání,“ vysvětlil.
Podle Kubáčka hlava státu potřebuje silnou společenskou autoritu, jelikož po volbách přichází její období. Pokud by podle politologa tlačil takzvaně na pilu a příliš se vymezil nebo vyprofiloval svou politickou preferenci, tak by se naopak mohlo stát to, co se stalo už jeho předchůdcům.
„V momentě, kdy si prezident vybral nějakého sympatizanta nebo nějaké uskupení, platilo to u Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana, tak daný politický subjekt byl potrestán. Myslím si tedy, že Pavel bude razit heslo méně je více a půjde opatrnou cestou. Tedy aby lidé přišli k volbám,“ popsal dále politolog.
V druhé části projevu pak očekává, že prezident bude tlačit také na politiky. „Uvědomte si, že svět nekončí volbami. Naopak pak přichází nutnost kompromisu, smíru, nějaké širší schody a toho, aby ideálně vláda měla nějakou širší podporu či širší toleranci. Možností je totiž několik,“ podotkl Kubáček ohledně možné výzvy na politiky.
Projev prezidenta jako tradice
Zároveň má to, že pokud projev bude mírnější, tak to může skutečně nerozhodnuté voliče přivést k volebním urnám. „V momentě, kdy by se ukázalo, že si našel oblíbence, tak to naopak může část voličů demotivovat a naopak konkurenci namotivovat,“ zdůraznil.
Podle politolog projev prezidenta k národu před volbami je jakási tradice. „Když se podíváte, vždycky všichni měli nějaké prohlášení. S tím rozdílem, že třeba Miloš Zeman měl dlouhodobě prohlášení typu jděte k volbám. Nenechte to na sousedech,“ popsal Kubáček.
Od Pavla tak očekává, že bude klást důraz na určitou státotvornost. Podle jeho slov totiž i prezident nyní hraje o autoritu, protože potřebuje silný mandát před tím vyjednáváním. „Čím více projev bude neutrální, tak tím mu potom zlepšuje pozici pro vyjednávání u jednotlivých politiků,“ dodal.